Muere famoso comentarista deportivo

El mundo de la televisión se encuentra de luto, ya que se ha dado a conocer el fallecimiento de un famoso comentarista deportivo, quien se había destacado por su larga trayectoria. Ante los hechos, son muchos los usuarios que lamentan la terrible pérdida.

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La muerte del comentarista se ha dado a conocer en el medio en el que trabajaba, donde se han hecho varias publicaciones sobre su inesperado fallecimiento y enviando condolencias.

¿Qué le pasó a Jorge Aarón Carreras?

Jorge Aaron Carreras fue un famoso comentarista deportivo, quien se destacó por trabajar en el portal de AYM Sports, un medio mexicano. Mediante sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook dieron a conocer su fallecimiento el 12 de abril del 2026.

Detallan que durante sus años de trabajo fue un comentarista importante dentro de su organización, resaltaron que se trató de un profesional que sentía amor y pasión por los deportes, características con las que logró hacer una huella imborrable en su comunidad.

Ante la muerte de su colega, no dejaron pasar la oportunidad de enviar sus sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, quienes están experimentando el luto de su pérdida. Hasta el momento, la publicación cuenta con mensajes de despedida, de quienes lamentan la noticia de su colega.

Hasta el momento se desconocen las causas de su repentina muerte a los 42 años, por lo que debemos esperar a que sus familiares den a conocer qué fue lo que le pasó.

¿Quién es Jorge Aaron Carreras?

Dentro de la cuenta de LinkedIn de Jorge Aaron Carreras, se menciona que cuenta con más de 12 años de experiencia en los medios de comunicación; aunque había trabajado en la cobertura de política y de otros temas, se destaca por estar especializado en los temas deportivos.

Además de ser un famoso comentarista deportivo, había sido director, jefe de prensa y el encargado del departamento de calidad, por lo que tenía mucha experiencia en el mundo de los medios de comunicación.