Las 3 árboles frutales que puedes sembrar en macetas pequeñas

Para quienes son amantes de la jardinería, es usual que en algún momento de su vida quieran plantar árboles frutales, pero en algunos casos puede ser todo un impedimento, ya que hay ejemplares que requieren de enormes jardines para poder desarrollarse y ofrecer alimentos.

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Sin embargo, en la actualidad hay ciertas opciones que podemos sembrar en macetas pequeñas, permitiendo poder disfrutar de sus frutos con poco espacio. Para que lo puedas intentar, te detallaremos cuáles son.

¿Qué árboles frutales se pueden plantar en macetas?

Dentro de la primera opción de árboles frutales para sembrar en macetas pequeñas, se destaca el de naranjas, un cítrico que podemos tener en casa. Se recomienda que tenga un buen drenaje en su tierra, regar abundantemente por absorción y darle bastante sol.

Otra gran alternativa son sin duda las frambuesas y moras, pequeños frutos que podemos tener en casa sin ningún tema; para su buen desarrollo debemos darles un sustrato ácido y con buen drenaje, además de regar diario en la temporada de calor.

Por último, también es posible tener fresas en tu casa, un fruto muy cotizado por su sabor; se recomienda que mínimo tengan 6 horas de sol directo, además de aplicar fertilizantes cada dos meses para tener buenos frutos.

¿Cómo cultivar árboles frutales en macetas?

Aunque cada uno de los árboles frutales tiene cuidados específicos, hay ciertos consejos que nos pueden ayudar a tener un mejor resultado en el crecimiento de las plantas. Siempre considera los siguientes puntos al sembrar los ejemplares en macetas pequeñas:

Mimar en el plantado es algo indispensable; dale una maceta de barro, ya que es el mejor material.

Buen drenaje en su sustrato; esto permitirá la salida de exceso de agua y que el líquido llegue a sus raíces.

Añade tierra rica en nutrientes y fértil.

Cuida la cantidad de agua que se usa en el riego.

Dale un espacio soleado.

De todos modos, te recomendamos que siempre que adquieras algunas de las plantas, consultes directamente con el vendedor que te ofrece la planta, ya que será el encargado de ayudarte en su cuidado, en especial para adaptarla a su nuevo espacio.