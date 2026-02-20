inklusion logo Sitio accesible
¿Te falta espacio en tu armario?; organiza tu espacio con estas ideas

Una buena organización es importante para que puedas tener tus objetos a mano y ordenados.

Deja tu armario impecable.|Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

A veces el espacio del armario no es suficiente y sentimos que va a explotar en cualquier momento. En estos casos algunos optan por comprar uno más grande o ir guardando la ropa donde haya lugar, sin embargo, te vamos a contar una manera de organizar mejor.

Lo importante no es solo el espacio sino cómo utilizarlo de la mejor manera. Con creatividad y estrategia vas a poder conseguir un lugar más organizado que te sorprenderá.

¿Cómo organizar eficientemente mi armario?

Los expertos recomiendan los siguientes tips para poder tener organizado tu armario:

Tener una cama con almacenaje: en este caso puedes usar una canapé abatible o que cuente con cajones inferiores. Estos son ideales para guardar ropa que usarás en la próxima temporada, edredones, maletas, etc.

Aprovechar las esquinas: este es un sitio bastante desaprovechado por lo que se recomienda colocar estanterías en ángulo, muebles a medidas o módulos triangualares.

Usar cajas de almacenamiento: son una excelente solución para guardar cosas. Después, puedes meterlas debajo de la cama o en el interior de algún armario.

Utilizar percheros y burros de ropa: aquí tenemos una idea para las prendas de uso diario. Funcionan para almacenar, pero pueden ser un excelente elemento decorativo.

Transforma tu puerta de madera en un perchero vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

Contar con zapateros compactos: puedes elegir un diseño vertical, un modelo estrecho o uno con puertas abatibles para mantener el orden sin comprometer el diseño de la habitación.

Utilizar estanterías flotantes: son perfectas para aprovechar las paredes vacías. Asimismo, funcionan en diferentes estancias ofreciendo un espacio extra para libros, cestas o elementos decorativos sin recargar visualmente el ambiente.

Tener mesillas de noche con almacenamiento: son ideales aquellas que cuentan con cajones o compartimientos que sirven para guardar objetos que son importantes como el celular, libros o accesorios sin desordenar la superficie.

Utilizar cestas organizadoras: los diseños de tela, mimbre o plástico funcionan para guardar mantas, documentos, accesorios o incluso productos de belleza.

