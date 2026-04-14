Los 3 eventos astronómicos que no puedes perderte en lo que resta de abril

La astronomía es un mundo fascinante que nos permite conocer lo que hay más allá, fuera de nuestro planeta. Para abril de 2026 existe una amplia agenda de importantes eventos astronómicos que debes prescenciar.

El cielo nocturno de este mes tiene preparados diversos espectáculos destacados, como lluvias de meteoros, danzas planetaras, y el paso de un cometa. Conoce las fechas y los consejos para la observación astronómica de abril.

BYD MEX

Los 3 eventos astronómicos que no te puedes perder en abril

Lluvia de meteoros Líridas del 21 al 23 de abril

Este es el evento astronómico estelar del mes. Se trata de una de las lluvias de estrellas más antiguas registraas por la humanidad y alcanzará su punto máximo durante la noche del 21 al 22 de abril.

De acuerdo con expertos, se estiman aproximadamente 18 meteoros por hora con una buena visibilidad en condiciones ideales, que tienen que ver con el clima y la contaminación.

Los restos de este cometa podrán observarse a simple vista, lo ideal es buscar cielos despejados, lejos de las luces de las ciudades, o de obstrucciones que impidan ver el cielo.

En lo que resta de abril de 2026, existen al menos 3 eventos astronómicos que observar|Pexels: Earth Photart

Una danza planetaria y conjunciones del 18 al 20 de abril

A partir del 18 de abril de 2026 ocurrirán diversos movimientos celestiales, primero la Luna se acercará a Venus y al cúmulo estelar de las Pléyades el 18 y 19 de abril.

Mientras que el día 20 del mismo mes se producirá una conjunción triple muy cercana entre Mercurio, Marte y Saturno. Estos planetas aparecerán agrupados en el cielo antes del amanecer, ofreciendo una oportunidad única para ver varios mundos a la vez.

En abril de 2026 se observará una lluvia de estrellas|Pexels: Jul L. G.

El brillo del Cometa C/2025 R3 del 17 al 27 de abril

Este cometa alcanzará momentos críticos de visibilidad durante la segunda mitad del mes. Una de las fechas clave es el 17 de abril, contemplada como la mejor oportunidad para verlo, mientras que el 19 llegará a su punto más cercano al sol y el 27 tendrá su máximo acercamiento a la Tierra.

