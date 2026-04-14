Prueba con este ritual para atraer abundancia usando un caracol

En una propuestas más de los practicantes de los rituales, llega una importante figura de este universo para proponer este procedimiento que tiene como parte elemental del ritual un caracol. Según las palabras de Mhoni Vidente, esto ayudará a la atracción de la riqueza, donde se incluye la apertura de bloqueos económicos. He aquí la forma de hacer esta recomendación.

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¿Cómo se hace el ritual de la abundancia con el caracol?

Directamente, la vidente compartió en uno de sus tantos contenidos, que el ritual necesita de los siguientes elementos y así se debe realizar.

Ingredientes

Un caracol

Una veladora dorada o amarilla

Incienso de sándalo

Una copa de agua

Lociones o perfumes atrayentes

Tres monedas iguales

Tres billetes de diferente denominación

Canela en polvo



Realización

De cierta forma previa, las monedas se deben acomodar

Limpia los billetes con los perfumes o lociones, esto mientras se pasan por todo el cuerpo mientras se rezan oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María.

Posteriormente, los billetes se colocarán dentro del caracol.

Ya que la veladora se consuma, las monedas también se guardarán dentro del caracol, los cuales deben cambiarse una vez por mes.

los cuales deben cambiarse una vez por mes. Y para finalizar el ritual, se guarda el caracol en un lugar seguro dentro del hogar, de preferencia en la recámara principal o en la sala.

¿Por qué sirve este ritual del caracol, según Mhoni Vidente?

Según su explicación, este ritual sirve para atraer la riqueza y mantener una fluidez total en esos propósitos. Pero también destaca que se recomienda hacerlo antes de las 6 de la tarde y de preferencia un martes, viernes o domingo, los cuales se indican como los ideales para atraer prosperidad.

Y para mantener todo alineado, se indica que puedes limpiarte energéticamente con la forma en que a ti te acomode. Sin embargo, Mhoni recomienda bañarse durante 7 días con sándalo o neutro como parte del proceso.