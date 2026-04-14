Los 5 hábitos saludables que debes hacer para evitar la hinchazón

Dentro de la alimentación, es fundamental cuidar la salud intestinal, ya que con ciertos hábitos saludables lograremos evitar la hinchazón, un síntoma incómodo que todos hemos experimentado en alguna ocasión.

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Para que comiences a cuidar de tus intestinos, te vamos a detallar 5 cambios que debes hacer en tu rutina, los cuales son muy sencillos de realizar y con los que observarás importantes cambios.

¿Qué hábitos saludables debemos hacer?

La Fundación Española del Corazón detalla que la distensión abdominal al comer puede deberse a muchas causas; por suerte, se cuenta con muchas opciones que podemos hacer para evitar la hinchazón. Por lo que recomienda los 5 hábitos saludables que debes hacer:

El consumo de fibra, ya que el estreñimiento es un elemento que favorece la generación de gases.

Disminuir el sedentarismo y aplicar una dieta saludable.

Consumo yogur, ya que es un insumo que, al tener microorganismos, nos ayuda a enriquecer la flora intestinal.

Al consumir su comida, tómalo con calma; igualmente, bebe líquidos con calma.

Evita la deglución de aire, que ocurre al masticar chicle, comer rápido, beber líquidos con popote o ingerir bebidas gaseosas.

Tal vez parezcan medidas sin importancia, pero con cada una de ellas vas a mantener un intestino saludable y activo, evitando que la presencia de la inflamación se vuelva algo repetitivo dentro de tu organismo.

¿Qué provoca la hinchazón?

Además de conocer los 5 hábitos saludables para evitar la hinchazón, es importante que identifiques qué lo puede causar, ya que su presencia puede deberse a las siguientes situaciones, según la Biblioteca Nacional de Medicina:

Deglución de aire.

Acumulación de líquidos.

Gases en el intestino.

Síndrome del intestino irritable.

Embarazo.

Aumento de peso

Síndrome premenstrual.

Intolerancia a la lactosa.

Quistes, oclusión intestinal o miomas uterinos.

Se recomienda que, si durante la presencia de la inflamación presentamos molestias que no desaparecen, abdomen sensible, fiebre, diarrea intensa, heces con sangre o no poder ingerir nada durante 6 horas, se acuda en automático al médico para atender la situación.