Cómo deben ser las capas del butterfly bob para que te rejuvenezca el rostro después de los 50

A medida que van pasando los años, las mujeres pueden ir notando algunas imperfecciones en el rostro o van notando el envejecimiento; y para esto, la mejor manera de lucir un poco más joven de lo habitual es con un buen corte de cabello. Es que esto será clave para rejuvenecer el rostro, resaltar las facciones e incluso quitar años de encima, y el que será tendencia en la temporada será el butterfly bob que te permitirá rejuvenecer el rostro y así lo podrás lograr.

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Hay ciertos cortes de cabello que son muy beneficiosos, de acuerdo a la edad de cada mujer como así también al tipo de pelo que tengan, ya que a medida que pasan los años, especialmente después de los 50, hay que buscar un estilo que sea más favorecedor y se pueda rejuvenecer el rostro de una manera natural. Además, a medida que van cambiando las estaciones del año, es el corte que se irá imponiendo.

Qué es el butterfly bob

Uno de los cortes de cabello que lucirán las mujeres es el butterfly bob y que se caracteriza por ser un tipo de corte de pelo híbrido que combina la estructura clásica y la longitud de un bob moderno con capas ligeras, el volumen y el movimiento popular del butterfly cut; que cuenta con las capas más marcadas. Los estilistas compartieron cómo puedes llevar este corte para resaltar facciones.

Cómo deben ser las capas del butterfly bob para llevar después de los 50 años

De acuerdo a los estilistas expertos, el butterfly bob es el corte de cabello perfecto para el cabello que ha ido perdiendo volumen con el paso de los años; y es un corte que combina la estructura del bob con capas desfiladas y mucho más movimiento, en especial en la zona frontal de la casa. En tanto, el bob clásico buscará una línea más definida y compacta, por lo que con este estilo se trabaja una silueta más ligera.

Por otro lado, el motivo por el cual, este butterfly bob favorece a las mujeres de 50 años es porque permitirá recuperar visualmente movimiento y volumen sin la necesidad de llevar el cabello excesivamente corto; las capas alrededor del rostro ayudarán a ganar las facciones aportando dinamismo al conjunto. La clave está en lograr las capas sin vaciar el cabello.