El cabello mediano, que oscila entre la clavícula y los hombros, puede ser perfecto para experimentar diversos cortes ya que nos brinda versatilidad, comodidad y facilidad de peinado.

Al llegar a esta medida, muchas mujeres sienten que su melena pierde forma, volumen o movimiento, cayendo en la monotonía de una melena pesada y plana.

La clave para renovar este largo no es recortarlo drásticamente, sino aplicar técnicas de corte estratégicas que aporten textura, enmarquen las facciones y se adapten a la caída natural de tus fibras capilares, logrando un aspecto fresco y moderno.

Exatlón México | El Equipo Azul es sorprendido al conocer una estrategia que tenía Alexis Vargas; ¿verdad o mentira?

5 cortes de cabello para mujer con cabello mediano

Corte shag mediano con flequillo

Se caracteriza por llevar capas cortas y muy desfiladas de arriba abajo, concentrando el volumen en la coronilla y adelgazando las puntas.

Corte shag mediano|Pinterest

Bob alargado texturizado

Es ligeramente más corto en la nuca y se va alargando suavemente hacia la barbilla, manteniendo una línea limpia pero con puntas desfiladas.

Es uno de los cortes más favorecedores del mundo; alarga visualmente el cuello y aporta una simetría impecable que estiliza rostros redondos u ovalados.

Corte bob mediano para una cabellera mediana|Pinterest

Corte en capas invisibles

Consiste en realizar capas muy finas y estratégicas en el interior de la melena, manteniendo la capa exterior recta y entera.

Da la ilusión de un corte recto clásico, pero añade un movimiento y ligereza sorprendentes por dentro, perfecto para cabello fino que necesita cuerpo.

|Pinterest

Clavicut con puntas desfiladas

Como su nombre lo indica, el cabello descansa exactamente sobre la clavícula, desfilando sutilmente los últimos centímetros para evitar el efecto bloque.

Al apoyarse en los hombros, el cabello adquiere un movimiento natural al caminar y enmarca los hombros de una manera sumamente femenina y elegante.

Estos son los mejores cortes para cabelleras medianas|Pinterest

Corte mariposa mediano o butterfly cut

Juega con capas fluidas de dos longitudes muy marcadas: unas cortas que enmarcan el rostro a la altura de los pómulos y otras más largas que caen hacia los hombros.

Crea un volumen espectacular y dinámico que simula el aleteo de una mariposa, ideal para quienes aman peinarse con secadora o tubos para lograr ondas con mucho cuerpo.

