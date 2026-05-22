Cómo cortarme el cabello bob largo

Es importante mencionar que cortarse el cabello bob largo (o lob) en casa es un proceso sencillo si utilizas el método de las coletas, el cual garantiza una inclinación limpia con la parte delantera ligeramente más larga que la trasera.

Cabe destacar que para lograr precisión y un acabado profesional, es fundamental contar con tijeras de peluquería afiladas, ligas para el cabello, un peine de cola y pinzas divisoras. Puedes optar por trabajar con el cabello húmedo si buscas una estructura muy definida, o completamente alisado y seco si deseas controlar el largo exacto de forma directa.

¿Cómo cortar el cabello bob largo?

Preparación del cabello

Lava y seca: Desenreda perfectamente todo tu pelo.

Alisa si es necesario: Planchar el cabello seco te ayudará a ver la simetría real durante el corte.

Paso a paso: Método de las 3 coletas

Esta técnica divide el trabajo para asegurar que los laterales queden simétricos y con una caída fluida hacia adelante.

Realizar las particiones

Divide el cabello a la mitad, desde la frente hasta la nuca.

Traza una línea horizontal de oreja a oreja para separar la sección trasera de las dos frontales.

Sujeta los dos mechones frontales (izquierdo y derecho) con pinzas para mantenerlos aislados.

Definir la guía trasera

Estos cortes son favorecedores.|Canva

Reúne todo el cabello de la sección trasera y haz una coleta baja bien centrada en la nuca.

Desliza la liga firmemente hacia abajo hasta posicionarla un par de centímetros por debajo del largo que deseas.

Corta de forma totalmente recta justo por debajo de la liga utilizando tus tijeras en posición horizontal.



Conectar los laterales en diagonal

Suelta las secciones frontales que habías reservado.

Toma un pequeño mechón de la sección trasera (ya cortada) para que te sirva como referencia de longitud.

Peina un lateral hacia atrás, junta el cabello con tu guía trasera y sostenlo en diagonal entre tus dedos índice y medio.

Corta el excedente manteniendo los dedos inclinados (más corto atrás, más largo hacia adelante). Repite el mismo movimiento en el otro lateral.

Pulido y texturizado