Esmeralda Camacho cambia a Nodal por... ¿Fuerza Regida?

Hace unos días la ex violinista de Christian Nodal hizo eco al subir uno de sus ensayos donde se encontraba tocando música del regional mexicano. Por ello, muchos argumentaban que podría tratarse de un cambio de trabajo, donde El Forajido ya sería completa y abiertamente cambiado. Y ahora… dio otro aviso que parece tener un destino claro. ¿Qué pasó con Esmeralda Camacho?

Al Extremo | Programa 30 de abril del 2026

¿Esmeralda Camacho ya tiene nuevo trabajo en el regional mexicano?

Ya pasaron varios meses desde que muchos se preguntaban si la violinista fue despedida o no del equipo del nacido en Sonora. Sin embargo, las pistas que ha dado en días recientes la artista hoy bastante conocida, están dando ciertos indicios que los fanáticos están comparando y de los cuales han sacado conclusiones respecto al destino laboral que podría elegir Esmeralda.

Y en ese contexto, sonó Fuerza Regida como una opción para conocer el lugar de destino de Esmeralda Camacho. Todo esto surgió porque la joven subió un video donde presumía su atuendo, pero con una canción del grupo ya mencionado. Por ello algunos argumentan que hay mensajes detrás de todo lo que se está subiendo en la violinista multicitada en los espacios de espectáculos.

Aunque no hay conclusiones evidentes ni certeras de algún nuevo destino para la artista, estos indicios han hecho que al menos los fans tengan la iniciativa y desarrollo de teorías. Al final, parece que ella entiende que hoy tiene bastante relevancia en el ámbito mediático y sube contenido de manera constante, lo cual trae bastante repercusión.

¿Esmeralda Camacho ya tiene un nuevo trabajo dentro del regional mexicano?

No se sabe nada de manera concreta, porque se ha sabido de algunas labores en su carrera como solista, pero también se ha compartido contenido de su contratación con figuras como El Malilla. En ese sentido, se entiende que Camacho ha tenido una ventana bastante amplia desde los escándalos con Nodal, lo cual le trajo un foco que ella ha sabido explotar para obtener espacios dentro del medio del espectáculo.