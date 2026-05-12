Atrae dinero con este poderoso ritual con laurel

En el mundo esotérico nos podemos encontrar con una gran cantidad de rituales que tienen como objetivo atraer abundancia y prosperidad. En las redes sociales se ha vuelto muy popular un ritual que se realiza con hojas de laurel y que fue dado a conocer por la astróloga Mizada Mohamed.

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El laurel es un es una planta aromática que nos permite poder abrir caminos y atraer energía positiva que se relaciona con el dinero y las oportunidades económicas. Es por esto que es muy utilizado para este tipo de rituales relacionados con la prosperidad.

¿Cómo hacer el ritual del laurel?

De acuerdo a la astróloga este ritual tiene como objetivo activar la intención de abundancia utilizando las hojas de laurel. Esta planta desde hace mucho tiempo es relacionada con la prosperidad, protección y buena fortuna en distintas culturas espirituales.

Lo que necesitas es:

Hojas de laurel

Canela entera

Un recipiente

Cerillos

Concentrarse en lo que deseas atraer

Visualizar prosperidad

Repetir afirmaciones positivas mientras realizas el ritual

La intención y la actitud mental son fundamentales para que este tipo de rituales se pueda llevar a cabo de la mejor manera.

Lo primero que tienes que hacer es colocar el laurel y la canela en un platito o recipiente en dónde puedas poner algo de fuego. Carga en estos 2 ingredientes tus deseos, lo importante es visualizar lo que necesitas con mucha intención y fe.

Después de debes prender la canela y en cuanto comienza a salir humo vas a apagar el fuego para que solo quede ese humito. Haz lo mismo con el laurel y lo pones en el recipiente.

Lo que sigue es caminar por toda la casa de atrás hacia adelante, si se apaga la canela o el laurel lo debes encender de nuevo. Mientras haces el recorrido debes ir diciendo todos tus decretos y lo que necesitas atraer a tu casa que en este caso sería la abundancia económica.

|Foto de maxlashcheuski en Canva.

Un dato muy importante que debes tener en cuenta es que este ritual se debe realizar por 11 días consecutivos para abrir los canales de abundancia del dinero en el hogar.

También pues tener en cuenta el escribir deseos o metas económicas en las hojas del laurel antes de guardarlas. Acompaña con pensamientos positivos y decretos relacionados con la abundancia y la prosperidad.