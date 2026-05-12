Despídete de las canas con este tinte casero que aporta brillo

Las canas son uno de los principales problemas al que se enfrentan las personas cuando pasa el tiempo. Las mismas aparecen cuando la producción de melamina disminuye. Si bien muchos optan por tintes comerciales, en este caso tenemos una opción casera.

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El café es el principal ingrediente de este tinte casero ya que cuenta con capacidad para oscurecer, dar brillo y fortalecer el cabello de manera progresiva. Es un pigmento natural que se adhiere a la cutícula del cabello, aportando un tono más oscuro desde la primera aplicación.

¿Cómo preparar este tinte casero para cubrir canas?

Este tinte casero ayuda a cubrir las canas, pero también a recuperar la apariencia de la melanina perdida con el paso del tiempo. El café tiene antioxidantes que fortalece el cabello, mejora su textura y aportan un brillo saludable.

Para realizar este tinte debes preparar una taza de café bien cargado y déjalo enfriar hasta que quede a temperatura ambiente. Cuando esté listo agrega dos cucharadas de acondicionador o crema de enjuague para facilitar su aplicación y permitir que el pigmento se adhiera mejor al cabello.

cafe |Archivo

Aplica sobre el cabello seco, desde la raíz hasta las puntas, asegúrate de cubrir las zonas con canas. Deja actuar entre veinte y treinta minutos, dependiendo del tono que se quiera obtener.

Finalmente, se enjuaga con agua fría para sellar la cutícula y conservar el brillo. Haz dos o tres aplicaciones semanales, el cabello va adquiriendo un tono más uniforme y natural.

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

Los beneficios de este tinte son:

Aporta brillo natural.

Mejora la suavidad de la fibra capilar.

Contribuye a oscurecer el tono del cabello.

Ayuda a disimular las canas progresivamente.

Fortalece desde la raíz.

Reduce la opacidad y revitaliza el color.

Prueba con este tinte casero para poder ocultar las canas, fortalecer tu cabello y alejarte de los químicos dañinos.