Alejandra Guzmán habla sobre rumores de embarazo de Frida Sofía: “Voy a ser abuela”

Alejandra Guzmán tiene vueltos locos a los fans luego de su reacción ante los rumores sobre el posible embarazo de Frida Sofía. Durante su conferencia de prensa, la cual estaba enfocada en su gira “Los que nos quedamos”, la rockera fue cuestionada por los reporteros y bromeó diciendo: “Voy a ser abuela”. Esto desató de inmediato la sorpresa entre los asistentes. Aunque la cantante no lo confirmó, sí reveló que pudo comunicarse con su hija después de años de distanciamiento.

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre Frida Sofía?

Durante el evento comentó: “Voy a ser abuela, hay rumores”. Este rumor le dio la oportunidad a la cantante de contactarla nuevamente y fue así que, de acuerdo a sus palabras, pudo preguntarle al respecto. En la entrevista con los medios resalta que “una amiga muy chismosa” le contó lo del embarazo, lo que para muchos quiere decir que es cierto.

¿Frida Sofía sí está embarazada?

Como ya mencionamos, no ha habido declaraciones que explícitamente digan que sí está embarazada. Sin embargo, muchos aseguran que esta entrevista deja muy en claro que está esperando un bebé y que Alejandra Guzmán será abuela muy pronto. Ella afirma que incluso ella, como abuela, será una persona muy consentidora.

Recordemos que todos los rumores tuvieron origen en un video viral donde un hombre le acaricia la pancita. Posterior a eso, algunos empezaron a revisar cuadro por cuadro, donde se revela que tiene un vientre de embarazada. También se compararon con fotos anteriores donde ella no se ve con dicho vientre.

Lo más importante: Alejandra y Frida ya volvieron a hablar

Lo que más emociona a la mayoría es que, más allá del tema del embarazo, fue que Alejandra confirmara que retomó la comunicación con su hija. Para muchos, esto significa que finalmente están reconstruyendo poco a poco esa relación que se rompió hace poco. Recordemos que han tenido años de conflictos públicos, demandas, indirectas y distanciamiento familiar.