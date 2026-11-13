Poner un pedazo de papel aluminio en la pared: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Existen trucos caseros que te hacen la vida más fácil y uno de los que nunca fallan, consiste en poner aluminio en las paredes. Esto es especialmente útil cuando empiezan a aparecer manchas en los muros, la pintura parece estar “inflada” o hay un aroma poco agradable, pues son algunas de las señales de que hay exceso de humedad y es mejor tratarla antes de que empeore.

En estos casos, el papel tiene dos funciones: ayudar a identificar qué tan grave es el problema y crear una especie de barrera para impedir que el agua siga filtrándose. Así que si sospechas que esto ocurre en alguna de las habitaciones de tu hogar, recurrir a este método es una forma de ganar tiempo para buscar las reparaciones necesarias.

papel aluminio en la pared Si pones un poco de aluminio en los muros de tu casa, puedes descubrir si hay problemas de humedad. FOTO: Canva

¿Cómo usar el papel aluminio para combatir la humedad de un cuarto?

Lo primero que debes hacer, es identificar cuál es la zona que probablemente tenga las filtraciones de agua, que generalmente son el baño o espacios cercanos a las tuberías. Después, hay que tomar una hoja grande del papel y pegarla en toda esa superficie, según el manual de Tom Guide. Procura que los bordes queden bien sellados para que así los resultados sean precisos.

papel aluminio en la pared

Deja reposar durante al menos 48 horas, tiempo necesario para que la humedad comience a hacerse evidente. Al retirarlo, revisa si hay agua en el aluminio y de qué lado se acumuló; si está en la cara que da hacia la habitación, es probable que se trata de condensación por la temperatura y condiciones del espacio; mientras que si hay gotas entre el papel y el muro, existe el riesgo de que la humedad provenga del interior de la pared y sea ocasionado por algo más complejo.

¿El truco del aluminio en la pared funciona? Estos profesionales lo recomiendan

Cuando existe un problema de filtración de agua en las construcciones, lo ideal es buscar soluciones pronto para no tener complicaciones. Y es que además de que este tema puede afectar el estado de las paredes, causar manchas en los muebles y dejar un aroma desagradable en la ropa, también implica un riesgo para la salud.

Un artículo de National Institutes of Health, explica que el moho que se genera a partir de la humedad, puede provocar sequedad en la mucosa nasal, dificultades para respirar y hasta irritaciones en la piel. Además, si bien pueden afectar a cualquier persona, los niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades respiratorias son más vulnerables.

papel aluminio en la pared Es importante resolver los problemas de humedad en casa para evitar efectos secundarios. FOTO: Canva

Es por esto que médicos recomiendan siempre verificar que no existen filtraciones de agua ni problemas de humedad considerables. En tanto, una publicación de ECOticia sugiere que los reparadores y arquitectos también llegan a recurrir a este truco casero de poner papel aluminio en las paredes porque facilita la detección del problema y las dimensiones, para así dar con los arreglos oportunos.