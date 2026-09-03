Banderines para el 15 de septiembre: 3 ideas para decorar la mesa

Las Fiestas Patrias son la ocasión perfecta para reunir a la familia y celebrar las tradiciones con una mesa llena de sabor y alegría. Incorporar elementos hechos a mano, como los clásicos banderines tricolor, es una forma sencilla y económica de trasformar cualquier espacio, dándole un toque festivo.

No se necesitan grande habilidades artesanales ni un presupuesto elevado para lograr una presentación impactante. Con materiales fáciles de conseguir, como cartulina o fieltro, puedes crear coloridos centros de mesa y adornos colgantes que capturen el verdadero espíritu del 15 de septiembre.

¿Cómo hacer banderines para decorar la mesa en Fiestas Patrias?

Para transformar la mesa de tus Fiestas Patrias sin gastar demasiado, puedes elaborar banderines temáticos de forma rápida y sencilla con materiales que seguro tienes en casa. Además de ser una opción muy práctica, esta manualidad permite conectar con tu creatividad y la puedes hacer junto a los más pequeños de la familia.

Una excelente alternativa es crear banderines de papel picado en miniatura. Corta pequeños rectángulos de papel china en los clásicos tonos verde, blanco y rojo, doblándolos por la mitad para hacerles finos cortes geométricos con tijeras. Al desplegarlos, pégalos en secuencia sobre un hilo de cáñamo y colócalos a lo largo del centro de mesa para darle una textura tradicional y colorida a tu presentación.

Otra opción práctica es diseñar minibanderas para botanas montadas sobre palillos de madera. Utiliza tiras o triángulos de cartulina tricolor y pégalos en la parte superior de palillos para brochetas. Puedes personalizar cada pieza dibujando el escudo nacional o escribiendo frases festivas, para luego clavarlas directamente en los guisados, en el platón de tacos o en los postres del banquete.

Por último, si buscas una decoración duradera, confecciona banderines de fieltro reutilizables. Recorta triángulos firmes en los colores de la bandera y une la base superior pegándola o cosiéndola a un listón delgado de tela. Esta manualidad aportará un toque de elegancia artesanal, resistirá posibles accidentes con la comida y te servirá para decorar las celebraciones patrias de los próximos años.