5 juguetes de Toy Story que ayudarán a tu hija/o a poder socializar

Toy Story es una de las películas que ha logrado vencer la barrera del tiempo y conquista a grupos de diferentes edades. En este caso vamos a utilizar a sus personajes para que tus hijos puedan socializar con los demás niños.

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Estas herramientas son ideales para poder fomentar el juego cooperativo, la empatía y la comunicación. Es una manera de romper el hielo en cualquier ambiente donde te encuentres.

¿Qué juguetes de Toy Story funcionarán?

Figuras de acción articuladas de Woody y Buzz Lightyear

Si tu hijo tiene a los dos personajes principales y a la vez opuestos, es una forma de invitar a los demás a compartir, recrear diálogos y misiones como en las películas. Es una manera interesante de fomentar el juego de roles y la negociación de turnos.

woody

El Señor y la Señora Cara de Papa

Estos personajes también son muy importantes en la saga y en la vida real nos permite poder intercambiar sus piezas como una manera interactiva. Los niños suelen reírse juntos al crear combinaciones absurdas. Esta es una manera de desarrollar el sentido del humor compartido y el trabajo en equipo para "armar" al personaje.

Walkie-Talkies de Buzz Lightyear

Con estos juguetes se requiere a otra persona para funcionar. Así es que los niños deben organizarse, esconderse y comunicarse para completar "misiones espaciales". Es una manera de mejorar la escucha activa, la claridad al hablar y la complicidad en el juego estructurado.

Set de bloques de construcción o LEGO de Toy Story

Estas herramientas les permiten poder construir juntos la habitación de Andy o la feria de Toy Story 4 por lo que lleva a los niños a cooperar, planificar y repartirse tareas. Desarrollarán habilidades como resolución de conflictos, paciencia y colaboración para alcanzar un objetivo común.

Juego de mesa "Operación" o de cartas de Toy Story

Por último, tenemos este juego con reglas estructuradas que les permite a los niños respetar turnos, tolerar la frustración cuando pierden y celebrar el éxito de los demás. Así podrás socializar bajo normas compartidas y control de impulsos.

