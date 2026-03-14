5 baños en tendencia que se enfoca en los diseños

El baño está tomando un lugar importante en la casa por lo que los diseñadores e interioristas están trabajando mucho en los materiales, texturas y colores para darle una hermosa decoración.

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Los diseños pueden ir desde revestidos en mármol oscuro hasta propuestas cálidas donde dominan los tonos neutros, pasando por diseños que recuperan molduras clásicas o azulejos de color.

¿Cuáles son los diseños de baños que predominan?

Un baño con azulejos verde que aporta calma y textura

En este caso tenemos un diseño que apuesta por un revestimiento cerámico en pequeños azulejos verdes con acabado ligeramente irregular, creando una superficie rica en matices que recuerda a los baños mediterráneos.

En cuanto al lavabo se encuentra por encima de mármol blanco y la grifería tiene un color dorado para brindar elegancia. El espejo con marco de madera redondeado suaviza la composición y añade calidez al conjunto. Un espacio que demuestra cómo el color puede transformar por completo la atmósfera del baño.

El diseño es importante.|Pinterest

Un lavabo doble donde el color se convierte en protagonista

Luego nos encontramos con un mueble suspendido en tono azul grisáceo que va por toda la pared. La encimera, realizada en una piedra con vetas muy marcadas, añade profundidad y riqueza visual.

Algo que no pasa desapercibido son los espejos geométricos que dan modernidad y las griferías murales que aportan sobriedad. Tendrás un baño elegante y actual.

Un baño escultórico revestido en mármol oscuro

Otro de los diseños preferidos es el de utilizar paredes revestidas en mármol negro con vetas blancas para crear una atmósfera dramática y sofisticada. Al centro se tiene que colocar un lavabo de pedestal clásico.

Un baño con mucha personalidad.|Pinterest

Con dos espejos como protagonistas, puedes agregar en los costados apliques verticales que refuerzan la simetría de la composición, mientras que un jarrón con flores aporta una nota de frescura.

Un baño rosa que recupera el encanto clásico

Por último, tenemos el color rosa que se vuelve una inspiración. Se suman molduras decorativas que aportan relieve y personalidad. El lavabo, una pieza cilíndrica de piedra oscura, funciona como elemento escultórico en el centro del espacio. El espejo con forma geométrica introduce un contraste contemporáneo.