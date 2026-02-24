7 diseños de uñas favorecedoras y elegantes

La manicura es una práctica que aporta detalles, elegancia y estilismo. Con un buen diseño puedes mejorar tu apariencia es por esto que tienes que elegir bien los estilos que vas a llevar en tus manos.

Especialistas recomiendan optar por los diseños que favorezcan las manos, que hagan ver quete las cuidas y que cuidas de tu imagen en el día a día y, al mismo tiempo, que te mantengan alineadas con las tendencias en uñas.

¿Cuáles son los diseños de uñas favorecedores?

Uñas glaseadas

Este diseño de uñas es luminoso, elegante y con aire atemporal que hace que luzcan invictas. Esta es una opción que sobresale en todas las temporadas y es ideal para renovar tus estilos.

Uñas minimalistas

Es una temporada en la que menos es más por lo que tienes que tenerlo muy en cuenta. Las uñas minimalistas son ideales para estos casos ya que son discretas, pero favorecedoras, serán esa tendencia que combine con cualquiera de nuestros looks.

'Polka dots' nails

Por otro lado, tenemos los lunares que son la revolución de este año. Los podemos encontrar en las prendas, pero en la manicura ha ganado terreno para ubicarse como uno de los diseños más bonitos y actuales bajo el título de polka dots.

Milky nails

La milky nails cuentan con una base lechosa y un estratégico efecto aura que mejora significativamente el aspecto de estas uñas de moda.

Manicura silueteada

Este diseño es ideal para quienes prefieren algo sencillo, pero que a su vez sea original. Es por esto que las francesas reinventadas son una buenísima opción. Especialmente si se mantiene en un plano natural y discreto, como esta decoración silueteada.

Clean nails decoradas

Las uñas naturales son una gran idea por lo que este diseño te encantará. Tienes que fusionar una base traslúcida, completamente limpia, con pequeñas decoraciones que arreglan sin sobrecargar excesivamente nuestras manos.

Francesa bicolor

Por último, tenemos estas uñas francesas que sorprenden por lo favorecedoras que son. Combinan con todos los looks y la francesa bicolor queda bien con la forma almendrada.

