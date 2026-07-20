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¿Base líquida o en crema?: esto dicen los expertos de acuerdo con tu piel

Estos productos son infaltables en las rutinas de maquillaje, pero se deben elegir correctamente.

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Este producto es un infaltable.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje es la base ya que dan un mejor acabado y dura más. Sin embargo, surge la duda sobre si inclinarse por la versión líquida o en crema.

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Cada una de ellas se destaca por características que se adaptan a distintos tipos de piel. Es por esto que te vamos a contar cuál se debe usar en cada uno de los casos.

¿Cuándo se debe usar una base líquida o en crema?

Primero tenemos que mencionar que ambas bases sirven para unificar el tono de la piel y cubrir imperfecciones. Sin embargo, cada una de ellas ofrece resultados diferentes como textura, nivel de cobertura o la hidratación.

En cuanto a la base líquida es una de las más utilizadas ya que presenta las siguientes características:

  • Textura ligera o de densidad media
  • Cobertura modulable, de ligera a alta según la fórmula
  • Se difumina fácilmente con brocha, esponja o dedos
  • Está disponible para acabados mate, natural, satinado o luminoso
  • Brinda un aspecto más natural
  • Existe una gran variedad de opciones según el tipo de piel
Maquillaje

Luego tenemos la base en crema que es más espesa y con cobertura superior. Aquí podemos encontrar bases tipo Cushion donde se incorpora una fórmula cremosa o medianamente líquida impregnada en una esponja compacta para facilitar la aplicación. Las características de este producto son:

  • Tener una textura más consistente
  • Ofrece una cobertura de media a alta
  • Acabado generalmente luminoso o satinado
  • Aporta una mayor sensación de hidratación
  • Ayuda a disimular manchas, rojeces e imperfecciones con menos producto
  • Las versiones Cushion permiten realizar retoques rápidos

Teniendo en cuenta estas características los especialistas manifiestan que:

Base líquida: ideal para pieles grasas en sus versiones oil free o con acabado mate para piel mixta según cada zona del rostro, y para piel normal.

Base en crema: estas versiones son para pieles secas por su textura, pieles normales y pieles maduras en sus fórmulas más hidratantes.

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