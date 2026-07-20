¿Base líquida o en crema?: esto dicen los expertos de acuerdo con tu piel
Estos productos son infaltables en las rutinas de maquillaje, pero se deben elegir correctamente.
Uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje es la base ya que dan un mejor acabado y dura más. Sin embargo, surge la duda sobre si inclinarse por la versión líquida o en crema.
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Cada una de ellas se destaca por características que se adaptan a distintos tipos de piel. Es por esto que te vamos a contar cuál se debe usar en cada uno de los casos.
¿Cuándo se debe usar una base líquida o en crema?
Primero tenemos que mencionar que ambas bases sirven para unificar el tono de la piel y cubrir imperfecciones. Sin embargo, cada una de ellas ofrece resultados diferentes como textura, nivel de cobertura o la hidratación.
En cuanto a la base líquida es una de las más utilizadas ya que presenta las siguientes características:
- Textura ligera o de densidad media
- Cobertura modulable, de ligera a alta según la fórmula
- Se difumina fácilmente con brocha, esponja o dedos
- Está disponible para acabados mate, natural, satinado o luminoso
- Brinda un aspecto más natural
- Existe una gran variedad de opciones según el tipo de piel
Luego tenemos la base en crema que es más espesa y con cobertura superior. Aquí podemos encontrar bases tipo Cushion donde se incorpora una fórmula cremosa o medianamente líquida impregnada en una esponja compacta para facilitar la aplicación. Las características de este producto son:
- Tener una textura más consistente
- Ofrece una cobertura de media a alta
- Acabado generalmente luminoso o satinado
- Aporta una mayor sensación de hidratación
- Ayuda a disimular manchas, rojeces e imperfecciones con menos producto
- Las versiones Cushion permiten realizar retoques rápidos
Teniendo en cuenta estas características los especialistas manifiestan que:
Base líquida: ideal para pieles grasas en sus versiones oil free o con acabado mate para piel mixta según cada zona del rostro, y para piel normal.
Base en crema: estas versiones son para pieles secas por su textura, pieles normales y pieles maduras en sus fórmulas más hidratantes.