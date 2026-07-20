¿Base líquida o en crema?: esto dicen los expertos de acuerdo con tu piel

Uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje es la base ya que dan un mejor acabado y dura más. Sin embargo, surge la duda sobre si inclinarse por la versión líquida o en crema.

Así aclaró Verónica del Castillo el estado de salud de Eric del Castillo tras el cateterismo que le practicaron

Cada una de ellas se destaca por características que se adaptan a distintos tipos de piel. Es por esto que te vamos a contar cuál se debe usar en cada uno de los casos.

¿Cuándo se debe usar una base líquida o en crema?

Primero tenemos que mencionar que ambas bases sirven para unificar el tono de la piel y cubrir imperfecciones. Sin embargo, cada una de ellas ofrece resultados diferentes como textura, nivel de cobertura o la hidratación.

En cuanto a la base líquida es una de las más utilizadas ya que presenta las siguientes características:



Textura ligera o de densidad media

Cobertura modulable, de ligera a alta según la fórmula

Se difumina fácilmente con brocha, esponja o dedos

Está disponible para acabados mate, natural, satinado o luminoso

Brinda un aspecto más natural

Existe una gran variedad de opciones según el tipo de piel

Luego tenemos la base en crema que es más espesa y con cobertura superior. Aquí podemos encontrar bases tipo Cushion donde se incorpora una fórmula cremosa o medianamente líquida impregnada en una esponja compacta para facilitar la aplicación. Las características de este producto son:



Tener una textura más consistente

Ofrece una cobertura de media a alta

Acabado generalmente luminoso o satinado

Aporta una mayor sensación de hidratación

Ayuda a disimular manchas, rojeces e imperfecciones con menos producto

Las versiones Cushion permiten realizar retoques rápidos

Teniendo en cuenta estas características los especialistas manifiestan que:

Base líquida: ideal para pieles grasas en sus versiones oil free o con acabado mate para piel mixta según cada zona del rostro, y para piel normal.

Base en crema: estas versiones son para pieles secas por su textura, pieles normales y pieles maduras en sus fórmulas más hidratantes.