Los 7 consejos para obtener un maquillaje profesional

Un maquillaje profesional tiene diversas cualidades que lo hacen destacar, como su durabilidad y su "acabado perfecto", que se consigue gracias a las técnicas aplicadas por los expertos.

Hoy te presentamos los 7 mejores consejos con los que puedes elevar tu look y obtener un maquillaje profesional, sin la necesidad de ser una maestra en el tema, aplicando solo los trucos que ellos usan tras bambalinas.

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Los 7 consejos para un maquillaje profesional

De acuerdo con los artistas del mundo del makeup, los siete pilares para un look duradero e impecable son:

La preparación

Un maquillaje profesional comienza con la preparación de la piel. Debes limpiar, exfoliar e hidratar adecuadamente, de acuerdo con tu tipo de rostro.

El poder del primer

No te saltes el paso de la prebase, ya que el primer adecuado te ayudará a minimizar los poros, controlar el brillo y aportar luminosidad, haciendo de tu cara el lienzo perfecto para los siguientes pasos.

Los mejores trucos de expertos para obtener un maquillaje profesional|Pexels: RedWolf

Con la base, menos es más

No utilices una base demasiado pesada y evita el "efecto máscara". Necesitas aplicar desde el centro y hacia afuera para construir cobertura por capas delgadas. El objetivo es unificar el tono.

Corrección estratégica

Usa el corrector solo donde sea necesario, aplica un tono similar al de tu piel para las imperfecciones y uno más claro para iluminar la mirada.

Difuminado infinito

Es el secreto mejor guardado del maquillaje profesional, ya que así no se notará en dónde empieza un color y termina el otro. Presta atención y dedica el tiempo suficiente a difuminar tus sombras, rubor y contorno.

Las técnicas de difuminado y maquillaje por capas dan un look más profesional|Pexels: Antoni Shkraba Studio

Enmarca con las cejas

Las cejas son las que definirán la estructura de tu cara; procura no saturarlas, solo rellena los huecos con trazos finos que imiten el vello natural y péinalas para un acabado orgánico.

Sella con inteligencia

No empolves todo tu rostro si no es necesario, la mayoría de las veces solo se necesitan polvos traslúcidos en la zona T y debajo de los ojos para fijar el maquillaje. Agrega spray fijador al final para integrar todas las texturas.

