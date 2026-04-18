Los 7 consejos para obtener un maquillaje profesional
Si buscas tener un resultado de profesional, estos son los trucos que debes aplicar en tu maquillaje del día a día o en eventos donde quieras lucir elegante
Un maquillaje profesional tiene diversas cualidades que lo hacen destacar, como su durabilidad y su "acabado perfecto", que se consigue gracias a las técnicas aplicadas por los expertos.
Hoy te presentamos los 7 mejores consejos con los que puedes elevar tu look y obtener un maquillaje profesional, sin la necesidad de ser una maestra en el tema, aplicando solo los trucos que ellos usan tras bambalinas.
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Los 7 consejos para un maquillaje profesional
De acuerdo con los artistas del mundo del makeup, los siete pilares para un look duradero e impecable son:
- La preparación
Un maquillaje profesional comienza con la preparación de la piel. Debes limpiar, exfoliar e hidratar adecuadamente, de acuerdo con tu tipo de rostro.
- El poder del primer
No te saltes el paso de la prebase, ya que el primer adecuado te ayudará a minimizar los poros, controlar el brillo y aportar luminosidad, haciendo de tu cara el lienzo perfecto para los siguientes pasos.
- Con la base, menos es más
No utilices una base demasiado pesada y evita el "efecto máscara". Necesitas aplicar desde el centro y hacia afuera para construir cobertura por capas delgadas. El objetivo es unificar el tono.
- Corrección estratégica
Usa el corrector solo donde sea necesario, aplica un tono similar al de tu piel para las imperfecciones y uno más claro para iluminar la mirada.
- Difuminado infinito
Es el secreto mejor guardado del maquillaje profesional, ya que así no se notará en dónde empieza un color y termina el otro. Presta atención y dedica el tiempo suficiente a difuminar tus sombras, rubor y contorno.
- Enmarca con las cejas
Las cejas son las que definirán la estructura de tu cara; procura no saturarlas, solo rellena los huecos con trazos finos que imiten el vello natural y péinalas para un acabado orgánico.
- Sella con inteligencia
No empolves todo tu rostro si no es necesario, la mayoría de las veces solo se necesitan polvos traslúcidos en la zona T y debajo de los ojos para fijar el maquillaje. Agrega spray fijador al final para integrar todas las texturas.