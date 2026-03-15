Así puedes hacer un bebedero para perritos callejeros con materiales reciclados

La problemática de los perros callejeros representa un desafío multifacético que afecta tanto la salud pública como el bienestar animal en los centros urbanos, advierte la aplicación Gemini, tras analizar diferentes bases de datos sobre el tema.

Noticias Aguascalientes del 10 de marzo 2026

En este marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda la problemática de los perros callejeros principalmente desde una perspectiva de salud pública, con un enfoque central en la erradicación de la rabia humana transmitida por perros y el control de poblaciones de forma ética. En cambio, desde organizaciones que velan por el bienestar animal aúnan esfuerzos para colaborar con nuestros amigos de cuatro patas.

Perritos callejeros en todo el mundo

“La falta de programas de castración masiva y el abandono irresponsable generan una sobrepoblación que deriva en riesgos epidemiológicos, como la propagación de zoonosis y accidentes viales”, remarca esta Inteligencia Artificial (IA).

Además, Gemini precisa que estos animales enfrentan condiciones de vida extremas, sufriendo hambre, maltrato y enfermedades sin asistencia veterinaria, lo que refleja una falla en las políticas de control y una escasa conciencia social sobre la tenencia responsable. El flagelo se vive en todo el mundo y es por eso que se multiplican las voces con pedidos de ayuda para los lomitos.

¿Bebederos con materiales reciclados?

Las acciones que se multiplican en torno a solucionar el problema de la proliferación de perritos callejeros no solo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que también contribuyen a la seguridad y la higiene de los vecindarios, promoviendo una convivencia más armónica en la comunidad, remarca Gemini.

Es en este punto que una de las ideas más difundidas se centra en garantizar la hidratación de estos animales. Es por eso que algunas personas unen la solidaridad hacia los lomitos con el cuidado del medio ambiente al impulsar la creación de bebederos a partir de materiales reciclados.

Gracias a la Inteligencia Artificial, se pueden conocer algunas ideas sobre cómo hacer estos bebederos para que además de ayudar a los perritos estemos colaborando con nuestro planeta:

Bebedero de "llenado automático" (efecto gravedad): Este diseño es ideal porque permite que el agua se reponga sola a medida que los perritos beben, evitando que el recipiente se vacíe rápido.

Materiales

2 botellas de plástico grandes (de 2 o 3 litros).

Precintos plásticos, cuerda resistente o alambre fino.

Cúter o tijeras.

Una tabla de madera o un poste (para fijarlo).

Instrucciones

La Base: Toma una de las botellas y córtala por la mitad. Usaremos la parte inferior como el "plato" donde el perro beberá. El Tanque: La segunda botella se deja entera. Hazle un pequeño orificio (de unos 2 cm) a un par de centímetros por encima de la tapa. Ensamblaje: Coloca la botella entera boca abajo dentro de la base cortada. Fijación: Sujeta ambas piezas a una superficie fija (como un poste o una reja) usando los precintos. La tapa de la botella invertida debe quedar casi tocando el fondo de la base. Funcionamiento: Al llenar la botella entera y destaparla, el agua bajará hasta cubrir el orificio que hiciste. Cuando el nivel del agua baje por debajo de ese agujero, entrará aire y bajará más agua automáticamente.

Bebedero "iglú" (térmico y resistente): Si tienes bidones de agua más grandes (de 5 o 6 litros), este modelo es más estable.

Materiales

1 Bidón de plástico grueso.

Piedras grandes (para peso).

Cúter.

Instrucciones