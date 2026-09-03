Bedazzling: ideas para sumarte a la tendencia de los cristales

El bedazzling se abre paso como una propuesta para quienes disfrutan incorporar detalles llamativos a su estilo. La tendencia consiste en utilizar cristales, pedrería y elementos brillantes para personalizar diferentes piezas y darles una apariencia más vistosa.

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No hace falta transformar por completo un look para sumarse a esta moda. Unos pequeños adornos en la ropa, los accesorios o incluso el maquillaje pueden aportar ese efecto de brillo que caracteriza al bedazzling y permitir que cada persona lo adapte a su propio estilo.

¿Cómo llevar la tendencia de cristales bedazzling?

El bedazzling propone darle una nueva apariencia a objetos cotidianos mediante cristales, rhinestones, lentejuelas y otros elementos brillantes. La tendencia, vinculada con la estética de los años 2000, regresa con opciones más personales y fáciles de adaptar.

Una funda de celular con cristales es una de las alternativas más sencillas. Puedes colocar piedras en las esquinas, formar tus iniciales o crear figuras como estrellas, corazones, flores y mariposas.

Los lentes de sol también pueden incorporar esta propuesta sin necesidad de cubrir todo el marco. Añadir pequeños cristales en las patillas o cerca de las esquinas permite conseguir un detalle llamativo que funciona como una pieza de joyería.

Otra opción es decorar un espejo compacto alrededor del borde. Los cristales trasparentes aportan un acabado más discreto mientras que los colores recuperan el espíritu Y2K.

También puedes llevar el bedazzling a libretas y journals, utilizando pedrería para formar iniciales, palabras, estrellas o flores. Combinar los cristales con stickers, letras metálicas o charms permite conseguir una portada más personalizada.

Finalmente, una botella reutilizable puede transformarse con pequeños grupos de cristales, iniciales o figuras. Lo ideal es decorar solo una zona para evitar que el diseño resulte demasiado cargado y conservar su funcionalidad.