Sismo en México: La aterradora predicción de Mhoni Vidente

La llegada del noveno mes del año vuelve a encender los focos de atención y la sensibilidad colectiva en México, ya que muchos asocian a septiembre con un posible sismo, por lo que ha vivido el país durante estas fechas a nivel histórico.

Durante una transmisión en vivo, Mhoni Vidente lanzó una serie de advertencias contundentes que ponen en alerta a sus miles de seguidores, apuntando de forma directa a la actividad de las placas tectónicas y a la formación de fenómenos meteorológicos extremos durante las próximas semanas.

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Las fechas críticas de Mhoni Vidente: Alerta por sismo en septiembre

Fiel a su estilo directo, Mhoni Vidente reveló que las fuerzas de la naturaleza se manifestarán con intensidad en los próximos días. El anuncio ha cobrado un eco especial debido a la coincidencia con efemérides trágicas en la historia de nuestro país.

"Nos va a temblar fuerte, eso es definitivo. Hay que estar prevenidos. El mes de septiembre va a ser de movimientos sísmicos", declaró la pitonisa cubana firmemente.

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre los sismos en septiembre 2026|(FACEBOOK Mhoni Vidente)

Al ser cuestionada sobre los días específicos en los que habrá movimiento de las placas tectónicas, Mhoni Vidente adelantó un calendario preciso, los días 3, 7, 21, 27 y, de manera más alarmante, el 19 de septiembre.

Esta última fecha genera mucho pánico entre los internautas debido a que los grandes terremotos que han golpeado al país se han registrado ese mismo día.

¿Qué dice la ciencia sobre la predicción de los sismos?

Aunque las predicciones de Mhoni Vidente resultan alarmantes para muchos, las instituciones oficiales como el Servicio Sismológico Nacional (SNN) de México declaran que los sismos no se pueden predecir.

Respecto al mito de septiembre en nuestro país, la ciencia asegura que se trata de una coincidencia estadística, y que México se encuentra en una región de alta actividad tectónica, por estar rodeado por cinco placas tectónicas.

Mhoni Vidente advierte que habrá un fuerte sismo en septiembre 2026|CANVA/YouTube de Mhoni Vidente

Estadísticamente, los sismos destructivos pueden ocurrir en cualquier mes. A diferencia de los huracanes o las tormentas, las variables que provocan un sismo ocurren decenas de kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que hace imposible pronosticarlos.

