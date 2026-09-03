Paso a paso: cómo recuperar el cabello en el mes de septiembre

El mes de septiembre llega con muchos cambios y es que significa decirle adiós al verano, los días en la playa o la alberca, y es que el verano comenzará a despedirse para darle lugar al otoño y quien más lo sufre es el cabello, que suele estar expuesto a diversos problemas y por eso, los especialistas compartieron cómo cuidarlo durante este mes para evitar la sequedad, y que se mantenga sano.

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Durante las vacaciones es común que nos relajemos y dejemos de lado el cuidado personal, por lo que el cabello seguramente no se cuidó del todo y en el inicio y de la llegada del otoño, lo notemos diferente y esto se puede dar por varios motivos.

A causa de las altas temperaturas, el verano, el agua de la alberca o de la playa, el cabello probablemente se haya dañado y esto se puede ver reflejado en una melena apagada, puntas abiertas, sequedad, encrespamiento y un color diferente, por lo que es fundamental llevar adelante un cuidado para que en septiembre y en la llegada del otoño pueda volver a brillar y luzcas así la melena, para mantenerla hidratada.

Cómo recuperar el cabello en otoño

Limpiar y reparar : el cabello llegará muy castigado por la pérdida de color y de brillo, y para eso, hay que hacer un detox capilar profundo y es que el manto del cuero cabelludo está alterado y provocará irritación. El objetivo es eliminar la acumulación de residuos y devolver condiciones más saludables al cabello

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: el cabello llegará muy castigado por la pérdida de color y de brillo, y para eso, hay que hacer un detox capilar profundo y es que el manto del cuero cabelludo está alterado y provocará irritación. El objetivo es eliminar la acumulación de residuos y devolver condiciones más saludables al cabello Rutina de 15 a 20 días para recuperarlo: se aconseja usar un bálsamo reparador ecológico sobre el cabello y una mascarilla nutritiva en los largosla que hay que dejar actuar por 15 minutos y el objetivo será trabajar no solo la piel de la cabeza, sino la fibra capilar.

Este proceso hay que repetirlo hasta que notemos que el cuero cabelludo está saludable y la piel del cuero cabelludo se encuentra reparada, por lo que puede llevar su tiempo.