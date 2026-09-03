5 diseños de uñas tricolor para celebrar las Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para llevar los colores de la celebración en pequeños detalles del look. La manicura se convierte en una alternativa para incorporar el verde, blanco y el rojo de manera original y adaptar estos tonos a distintos estilos.

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Desde propuestas sencillas hasta diseños más llamativos, las uñas tricolor ofrecen múltiples posibilidades para renovar las manos durante estas fechas. Estas ideas combinan los tres colores con diferentes formas y acabados para conseguir una manicura festiva sin perder el toque personal.

¿Qué diseños de uñas llevar para las Fiestas Patrias?

La manicura puede convertirse en un detalle más del look durante las Fiestas Patrias. Incorporar el verde, blanco y el rojo en las uñas permite crear propuestas alusivas a la celebración sin necesidad de recurrir a decoraciones demasiado complejas.

1- Francesa en tres colores

Una base natural puede combinarse con las puntas pintadas en verde, blanco y rojo. Es una alternativa sencilla que conserva el estilo clásico de la manicura francesa, pero añade un toque festivo.

2. Uñas bicolor

Puedes elegir dos de los colores patrios para cada uña y alternarlos a lo largo de la mano. Esta distribución genera contraste y permite jugar con diferentes combinaciones sin utilizar demasiados elementos decorativos.

3- Efecto degradado

Los tres tonos pueden integrarse mediante una transición de colores para conseguir una manicura diferente. El efecto puede realizarse en cada uña o reservarse para algunos dedos y combinarlo con una base lisa.

4- Punto y detalles pequeños

Los lunares son una forma fácil de incorporar los colores de las Fiestas Patrias. Sobre una base blanca, puedes añadir puntos verdes y rojos de distintos tamaños para conseguir un resultado alegre y delicado.

Diseño con banderas

Para una manicura completamente temática, algunas uñas pueden llevar una pequeña representación de la bandera mexicana. El resto puede mantenerse en tonos lisos para que los detalles decorativos tengan mayor protagonismo.

Con estas propuestas, los diseños de uñas pueden complementar el look elegido para las celebraciones y convertirse en un pequeño homenaje a la fecha. Elige la opción que más te guste y se adapte a tu estilo.