Por qué se recomienda colgar una bolsa de agua con papel de aluminio en la ventana

El verano trae sus complicaciones y no solo tiene cosas positivas, teniendo en cuenta que las altas temperaturas traerá aparejado la aparición de algunos insectos que afectarán la tranquilidad de todos los que habitan en el hogar. Hablando sobre esto, las moscas son muy molestas y más allá de causar repulsión en las personas, son transmisoras de enfermedades. Y en lugar de utilizar productos químicos que pueden ser tóxicos, hay un truco que consiste en colocar una bolsa de agua en la ventana y te contaremos cómo aplicarlo.

Tal como mencionábamos, las moscas aparecen preferentemente durante el verano, y es que el ambiente ideal para estos insectos; y que pueden aparecer en el interior de los hogares buscando alimentos, por lo que debemos mantener la limpieza en toda la casa. Además, pueden contaminar los alimentos mediante su vómito y heces y transmiten más de 65 enfermedades graves; y es una tarea clave mantenerlas alejadas del hogar.

Por qué aparecen las moscas

Entre los aspectos que hay que mencionar de las moscas es que tienen una gran capacidad reproductiva y que durante el verano se intensifica con puestas de huevos que pueden convertirse en plagas. Por eso, existen diversos trucos que son inofensivos para los que habitan el hogar y que no será necesario acudir a productos químicos y deshacerte de estos insectos y que trae muchos beneficios.

El motivo por el cual debemos colocar una bolsa de agua en la ventana

Lo que podrás colocar en tu hogar para ahuyentar las moscas del hogar durante el verano son bolsas llenas de agua en las ventanas, como las que se usan para congelación o bocadillos y dentro de estas bolsas, hay que colocar trozos de papel de aluminio despedazados y al flotar, desprenderán destellos en todas las direcciones y que se verá reflejado en las moscas y obligándolas a optar por un camino diferente.

Con este truco de bolsas de agua colgadas de las ventanas o las puertas ya no será necesario utilizar productos químicos como insecticidas o comprar las raquetas eléctricas. Los especialistas recomiendan cambiarlas bolsas cada una semana y así mantener a estos insectos lejos de nuestro hogar.