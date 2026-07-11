4 ideas de bolsas crochet para llevar tus bebidas a cualquier lado este verano; son cómodas y muy originales

No cabe duda que la hidratación es sumamente importante para sentirnos bien, es por eso que en esta ocasión te damos un tip para tomar tus 2 litros de agua diarios; llevando una botella a todos lados dentro de una bolsa crochet colgante, esto hará que no la olvides y la transportes de manera fácil.

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Bolsas crochet: Ideas creativas para llevar botellas de agua

Hoy en día la técnica de crochet es una de las favoritas de todo mundo y la que más ha destacado para hacer prendas que elevan cualquier look, sin embargo los accesorios no se quedan atrás ya que en esta ocasión te presentamos 4 diseños de bolsas, ideales para portar botellas. Todas son lindas y combinan con cualquier look.

Bolsas crochet con patrón de “X”

Esta idea consiste en bolsas en tonos vino, negro, blanco, y nude o arena. El modelo consiste en una bolsa tejida en forma de “X” en la parte central. Pueden ser del largo que más prefieras, todo dependerá de qué tan corta la quieras traer puesta. Puedes decorarla de la manera que lo prefieras, ya sea con pedrería o perlas.

Bolsas crochet con cintas colgantes en espiral

Este diseño, como su nombre lo indica, consiste en una bolsa crochet con tiras colgantes en forma de espiral; es decir, los hijos debes estar muy oprimidos. Por otro lado, este modelo tiene un diseño de red en la parte inferior mientras que en la parte superior las uniones de los hilos están más separadas.

Bolsas para portar botellas de agua en crochet|Crédito: Pinterest

Bolsas crochet con cintas contas

Esta idea de bolsa no es colgante, sino de mano ya que las cintas que sujetan el porta botella es muy corto, lo que hace que el modelo sea único y resalte con cualquier look. El tejido es en forma de red y en la parte lateral tiene hilos colgantes, un detalle que le da un toque especial a la bolsa para botella.

Bolsas crochet con combinación de colores

Este diseño, como su nombre lo indica consiste en un diseño de bolsa que combina dos colores de hilo tanto en las cintas como en la base que sujeta la botella de agua. A diferencia de los otros modelo, el tejido no es en red sino que los puntos están unidos que no permiten espacios por lo que incluso la botella no se logra ver.

Todos estos diseños son perfectos para llevar este verano a cualquier lado. Puedes portarlos en los colores que desees e incluso personalizar cada bolsa.