5 beneficios de entrenar con pesas livianas para envejecer mejor, según especialistas

En la actualidad no existen dudas de que una alimentación balanceada y la actividad física son ejes de una salud fuerte. Distintos expertos las aconsejan y remarcan todos los beneficios que pueden otorgarnos en el presente y en el futuro.

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Desde el Instituto Mayo Clinic advierten que la actividad física puede reducir el riesgo de enfermedades como las cardíacas y el cáncer. Además, sus expertos remarcan que el ejercicio mejora el equilibrio y la coordinación, lo que contribuye a la pérdida de peso y aumenta la autoestima.

Entrenamiento de fuerza para la vejez

Al enfocarnos en la actividad física se puede hablar de los ejercicios aeróbicos y de los entrenamientos de fuerza. En esta oportunidad, nos detendremos en este último caso ya que trabajar en nuestra fuerza, al menos dos veces por semana, podemos reducir la grasa corporal, fortalecer los huesos, aumentar la masa muscular magra y quemar calorías con mayor facilidad, según un informe de Mayo Clinic.

En este punto, no necesariamente requerimos de grandes pesos para ejercitarnos y es que estudios han demostrado los beneficios que supone para nuestro envejecimiento el levantar pesas livianas. “Levantar peso varias veces por semana es fundamental para contrarrestar la pérdida de fuerza y masa muscular asociada con la edad y los cambios hormonales”, sentenció la fisióloga Keli Roberts.

Beneficios de levantar pesas livianas

Lo que los expertos han determinado es que el entrenamiento con cargas bajas y un número elevado de repeticiones se posicionan como una estrategia clave para favorecer un envejecimiento activo y saludable. Se trata de una alternativa accesible y segura que ayuda a contrarrestar el deterioro físico progresivo, facilitando además la adopción del hábito sin generar un impacto articular excesivo.

Además, los especialistas remarcan que más allá del ámbito estrictamente muscular, esta práctica incide de manera integral en la funcionalidad física y el equilibrio emocional. Sumado a eso, se detallan a continuación los 5 beneficios principales de entrenar con pesas livianas:

