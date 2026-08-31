5 beneficios de entrenar con pesas livianas para envejecer mejor, según especialistas
Ejercicios con pesas livianas. 5 beneficios clave para la salud y un envejecimiento mejor.
En la actualidad no existen dudas de que una alimentación balanceada y la actividad física son ejes de una salud fuerte. Distintos expertos las aconsejan y remarcan todos los beneficios que pueden otorgarnos en el presente y en el futuro.
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Desde el Instituto Mayo Clinic advierten que la actividad física puede reducir el riesgo de enfermedades como las cardíacas y el cáncer. Además, sus expertos remarcan que el ejercicio mejora el equilibrio y la coordinación, lo que contribuye a la pérdida de peso y aumenta la autoestima.
Entrenamiento de fuerza para la vejez
Al enfocarnos en la actividad física se puede hablar de los ejercicios aeróbicos y de los entrenamientos de fuerza. En esta oportunidad, nos detendremos en este último caso ya que trabajar en nuestra fuerza, al menos dos veces por semana, podemos reducir la grasa corporal, fortalecer los huesos, aumentar la masa muscular magra y quemar calorías con mayor facilidad, según un informe de Mayo Clinic.
@doctordiegoalarcon LEVANTAR PESAS es MALO para el CORAZÓN? #envejecimiento #gym #prevencion ♬ sonido original - Diego Iván Alarcon
En este punto, no necesariamente requerimos de grandes pesos para ejercitarnos y es que estudios han demostrado los beneficios que supone para nuestro envejecimiento el levantar pesas livianas. “Levantar peso varias veces por semana es fundamental para contrarrestar la pérdida de fuerza y masa muscular asociada con la edad y los cambios hormonales”, sentenció la fisióloga Keli Roberts.
Beneficios de levantar pesas livianas
Lo que los expertos han determinado es que el entrenamiento con cargas bajas y un número elevado de repeticiones se posicionan como una estrategia clave para favorecer un envejecimiento activo y saludable. Se trata de una alternativa accesible y segura que ayuda a contrarrestar el deterioro físico progresivo, facilitando además la adopción del hábito sin generar un impacto articular excesivo.
Además, los especialistas remarcan que más allá del ámbito estrictamente muscular, esta práctica incide de manera integral en la funcionalidad física y el equilibrio emocional. Sumado a eso, se detallan a continuación los 5 beneficios principales de entrenar con pesas livianas:
- Preservación de la masa muscular magra: Ayuda a mitigar el declive muscular natural que se acentúa a partir de los 30 y 60 años, estimulando la conservación del tejido muscular sin requerir cargas extremas.
- Mejora del equilibrio y la independencia: Refuerza la musculatura estabilizadora y el área abdominal, mejorando la alineación corporal y reduciendo significativamente el riesgo de tropiezos o caídas.
- Protección de la densidad ósea: Favorece la estimulación del tejido óseo, lo cual resulta decisivo para compensar la pérdida de minerales y disminuir los riesgos de osteoporosis vinculados a la baja hormonal.
- Apoyo en el control saludable del peso: Colabora activamente con el metabolismo en etapas donde este tiende a volverse más lento, favoreciendo una mejor composición corporal y la tonificación general del cuerpo.
- Reducción del estrés y mejora del ánimo: Estimula la producción de endorfinas y serotonina al tiempo que disminuye hormonas como el cortisol, promoviendo una actitud positiva y una sensación de logro personal.