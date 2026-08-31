En Exatlón México pasó casi desapercibida, pero hoy es campeona del mundo en su deporte

Kenia Lechuga, participante de la primera temporada de Exatlón México 2017-2018, cumplió su sueño tras 20 años de esfuerzo y entrenamiento al proclamarse campeona mundial de remo.

Ella misma lo celebró con un emotivo video en su cuenta de TikTok, donde mostró su medalla de oro tras el campeonato que concluyó en Ámsterdam. El clip rápidamente se hizo viral y fue aplaudido por sus fans y usuarios, quienes la reconocieron por su trayectoria deportiva.

Kenia Lechuga es campeona mundial de remo.|(Instagram @kenialechuga_)

Luego, tras su regreso a México, Lechuga declaró a medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que “se siente orgullosa de saber que el trabajo que hizo valió la pena”.

Con esta victoria, Kenia finaliza la temporada 2026 y espera el año 2027 para participar en los Juegos Panamericanos y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cómo fue la participación de Kenia Lechuga en Exatlón México

Kenia Lechuga fue una de las participantes que destacó en la primera temporada de Exatlón México. Aunque no logró llegar a la final, mostró carácter firme, disciplina y mucho empeño en los circuitos, cualidades que la llevaron a convertirse en la tercera mejor competidora de la temporada en la rama femenil del equipo Rojo.

¿Quién es Kenia Lechuga, campeona de remo y exparticipante de Exatlón México?

Kenia Lechuga es una atleta olímpica mexicana de 32 años que ha construido una sólida carrera en el remo, además de demostrar su carisma durante su participación en televisión.

De acuerdo con información de TV Azteca, la atleta cuenta con un amplio repertorio de medallas y reconocimientos internacionales antes de cumplir su sueño de convertirse en campeona mundial.

Entre sus principales logros se encuentra haber sido finalista olímpica en Río 2016 y representante de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Además, ganó la medalla de plata en el Mundial de Remo de Belgrado en 2023 y consiguió el bronce en el Mundial de Remo de 2025, celebrado en Shanghái.