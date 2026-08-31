“No sé si me vaya en cualquier momento”: Gomita revela fuertes problemas de salud y preocupa a sus seguidores

La creadora de contenido Gomita volvió a preocupar a sus seguidores después de compartir un video en el que mostró el complicado momento de salud que atraviesa, ahí mismo expresó que nuevamente comenzó a presentar fuertes dolores intestinales y una inflamación que, según sus propias palabras le impedían sentirse bien unas horas antes de cumplir con una presentación en el circo donde trabaja.

Tras el semblante de Gomita inmediatamente se comenzó a generar una ola de comentarios de preocupación, especialmente porque sus recientes declaraciones reflejan que las secuelas de los problemas que enfrentó meses atrás todavía generan incertidumbre sobre su estado físico.

El episodio ocurre después de que Gomita enfrentara una emergencia médica en febrero de 2026 relacionada con una obstrucción intestinal y una hernia de Petersen, complicación asociada con el bypass gástrico al que se había sometido anteriormente.

¿Cuál es el estado de salud de Gomita?

En el video que compartió a través de redes sociales, Araceli Ordaz apareció acompañada de su mamá Elizabeth Campos, quien intentaba ayudarla con un masaje en el abdomen.

“Hoy se me volvió a complicar un poco mi intestino. Ya es casi la hora de dar la función, faltan dos horas. Me está doliendo mucho, mucho, mucho. Y mamá ya me está sobando. Pero me duele mucho. Está muy inflamado otra vez”, expresó la influencer.

A pesar del dolor, la influencer decidió presentarse en el espectáculo ya que indicó que detrás de la función existen trabajadores que dependen de ella y que no podía simplemente cancelar el compromiso. “Me duele demasiado, pero tengo que trabajar. El show sigue y mi gente tiene que comer porque depende de mí este circo”.

La preocupación aumentó cuando habló sobre su manera de enfrentar la vida después de lo ocurrido donde actualmente intenta disfrutar cada día porque no sabe qué pueda suceder en el futuro.

“Todos los días los vivo como si fueran el último”, expresó, y posteriormente reconoció que piensa en la posibilidad de que su vida pueda cambiar de un momento a otro: “Yo no sé si con esto que me sucedió, pues me vaya en cualquier momento”.

¿Cómo ha reaccionado la mamá de Gomita?

La preocupación no quedó únicamente en las redes de Gomita. Después de verla continuar con su presentación pese al dolor, la señora Elizabeth Campos, compartió un video en redes sociales en el que no pudo contener las lágrimas.

La madre relató que ver a su hija en esas condiciones le recordó el momento en que estuvo hospitalizada y aseguró que durante el episodio no podía enderezarse debido al dolor.

“No saben el dolor como madre de ver a mi hija así y recordar la escena del hospital. Para mí es muy fuerte”, expresó Elizabeth, quien también aseguró sentirse orgullosa de su hija y la llamó “muy valiente”

La mamá de Gomita también pidió al público tener empatía y evitar los comentarios negativos, pues explicó que su hija intenta seguir adelante pese a que todavía existen días en los que se siente mal o determinados alimentos no le caen bien.

@srachave Me duele en el alma ver a mi hija que hay veces que no se pueda enderezar del dolor @@GOMITA_OFICIAL ♬ sonido original - Chave