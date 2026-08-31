Venus retrógrado: estos son los signos que sentirán su influencia

Venus retrógrado volverá a poner el foco en dos áreas que suelen estar muy vinculadas con este planeta: el amor y el dinero. Durante este período, algunas personas podrían replantearse relaciones, deseos y decisiones relacionadas con sus recursos.

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El tránsito también puede generar momentos de revisión y hacer que determinadas situaciones del pasado vuelvan a ocupar un lugar importante. Algunos signos del zodiaco sentirán con mayor intensidad en esta etapa, especialmente en la manera en que se relacionan y administran sus finanzas.

¿Cuándo comienza Venus Retrógrado 2026? ¿A qué signos afectará?

Venus retrógrado 2026 tendrá un inicio oficial el 3 de octubre y se extenderá hasta el 14 de noviembre, aunque el proceso comenzará a sentirse desde el 31 de agosto con la entrada del planeta en su etapa de pre-sombra. El ciclo terminará por completo el 15 de diciembre, cuando Venus abandone la zona de sombra posterior.

Durante este período, Venus recorrerá Escorpio y Libra, dos signos que tendrán especial protagonismo. Para Escorpio, el tránsito puede movilizar asuntos relacionados con los vínculos, la intimidad, los deseos y la manera de establecer conexiones profundas con otras personas.

En Libra, signo regido por Venus, la retrogradación puede llevar a revisar relaciones, acuerdos y expectativas afectivas. También puede surgir la necesidad de replantear qué se busca realmente en una pareja y qué situaciones ya no generan el mismo bienestar.

En transito tendrá repercusiones para Tauro y Aries, que podrían experimentar movimientos importantes en cuestiones sentimentales y económicas. Para estos signos, será una etapa que invite a revisar decisiones, prioridades y aquello que consideren verdaderamente valioso.

La astrología también relaciona Venus retrógrado con el regreso de personas del pasado, dudas sobre relaciones actuales y cambios en la forma de administrar el dinero. Por eso, durante estas semanas pueden aparecer situaciones que obliguen a mirar nuevamente asuntos que parecían definidos y tomar decisiones desde una perspectiva diferente.