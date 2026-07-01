¿Cuáles son los beneficios de espolvorear canela en las plantas de interior ‘potus’?

Las plantas de interior ‘potus’ son un ejemplar ampliamente usado en la decoración del hogar, debido a la forma singular de sus hojas. Otra razón por la que se usa es por ser un ejemplar fácil de cuidar y muy resistente, ideal para quienes están empezando.

Exclusiva: Localizan a la nieta de Paquita la del Barrio tras 41 días desaparecida: “Está en una situación emocional complicada”

Entre los usuarios es normal espolvorear canela en esa planta; es así que te vamos a explicar cuáles son los beneficios de su aplicación; posiblemente te sorprendan todas sus funciones.

¿Para qué sirve espolvorear canela en la potus?

Espolvorear canela en tu ‘potus’ tiene varios beneficios, efectos que muchos suelen desconocer al respecto. Uno de los principales que se destaca es sin duda la eliminación de microorganismos, por lo que vamos a prevenir los bordes marrones en sus hojas o manchas. Para ello hay que añadir un poco del producto en la tierra cada 3 semanas.

Es importante que no excedas su aplicación, ya que al añadir capas muy frescas, nos arriesgamos a crear una capa dura, dificultando el riego, haciendo que el agua no llegue a sus raíces correctamente.

Otra razón por la que se recomienda su aplicación en las plantas de interior es que tiene propiedades antifúngicas, por lo que se reduce notablemente la presencia de moho en la tierra. Razones suficientes para aplicarlo en tu planta.

#PlantasDeInterior #JardineriaCasera #CuidaTusPlantas #UrbanJungle ♬ sonido original - 🌼 Jardín Fácil @.jardn.fcil ¡Haz que tu Potus crezca sin parar con estos secretos! 🪴✨ ¿Tu planta se ve triste? Aplica estos 3 trucos caseros: usa agua de arroz diluida cada 15 días por su alto contenido en almidón 🍚, añade té usado seco para aportar nitrógeno ☕ y coloca un tutor para que sus hojas trepen con fuerza 🪜. ¡Si la tienes en agua, un poco de canela evitará los hongos! 🪵🚫 Si quieres aprender esto de manera profesional comenta GUÍA o accede directamente al enlace de mi biografía. 🚀🌿 #Potus

¿Cómo cuidar a un potus?

Aunque espolvorear canela tiene muchos beneficios en el cuidado de las plantas de interior, eso no implica que debamos omitir todos los cuidados que necesita la ‘potus’; cada uno de sus requisitos es necesario para que pueda crecer bien. Para ello, deberás aplicar los siguientes puntos: