Como en MasterChef 24/7: la clase magistral del Chef Edgar Núñez para preparar los mejores molletes

Más que un simple desayuno, el mollete representa una de las lecciones más profundas de la cocina profesional. Según el Chef Edgar Núñez, "Maestro del fuego" en MasterChef 24/7, aunque cualquier persona puede preparar este platillo, muy pocos logran convertirlo en algo extraordinario. Aquí la clase magistral del experto culinario como la dio a los cocineros en el reality.

La clase magistral sobre molletes en MasterChef 24/7: historia de los molletes

En su clase, el Chef Edgar exploró el mollete no solo como un platillo sencillo, sino como una pieza fundamental de la historia culinaria y el mestizaje. El "Maestro del fuego" detalló cómo la unión del trigo europeo con ingredientes americanos como el frijol y el chile dio origen a este desayuno emblemático tras siglos de evolución.

El Chef Edgar señala que “millones de mexicanos lo reconocen inmediatamente como algo familiar”.|Canva

La historia de este emblemático platillo se remonta a Andalucía, al sur de España, donde los molletes originales eran panes suaves y aplanados que se consumían con aceite de oliva y tomate. Con la llegada de los españoles a América, se introdujo el trigo en Mesoamérica, un territorio que hasta entonces basaba su dieta en el maíz, el amaranto y el frijol.

El mollete actual es, en esencia, un ejemplo de mestizaje culinario: el pan y el queso llegaron de Europa, mientras que los frijoles y el chile son herencia americana. "Cuando comemos un mollete, estamos viendo más de 500 años de historia resumidos en un desayuno", de acuerdo con el texto entregado a los cocineros en MasterChef 24/7 por el Chef.

Los cinco pilares de la perfección, según el "Maestro del fuego" de MasterChef México

"Porque los grandes platillos casi siempre tienen algo en común: la sencillez", explicó el "Maestro del fuego" de MasterChef México 2026. Para elevar este plato de la cotidianeidad a la excelencia, el experto señala cinco elementos críticos:



El pan : es la estructura y el escenario del sabor. Debe poseer una corteza crujiente, un interior ligero y un aroma a cereal tostado derivado de una buena fermentación.

: es la estructura y el escenario del sabor. Debe poseer una corteza crujiente, un interior ligero y un aroma a cereal tostado derivado de una buena fermentación. Los frijoles : considerados el "alma" del mollete, han alimentado a México por milenios. Aportan profundidad, cremosidad, sustancia y el codiciado sabor umami.

: considerados el "alma" del mollete, han alimentado a México por milenios. Aportan profundidad, cremosidad, sustancia y el codiciado sabor umami. El queso : más allá del espectáculo visual de fundirse, un gran queso debe aportar complejidad, aroma y grasa al paladar.

: más allá del espectáculo visual de fundirse, un gran queso debe aportar complejidad, aroma y grasa al paladar. El calor : el paso por el horno no es solo para calentar; es donde ocurre la reacción de Maillard, responsable de que lo dorado sepa mejor al intensificar los aromas y liberar grasas.

: el paso por el horno no es solo para calentar; es donde ocurre la reacción de Maillard, responsable de que lo dorado sepa mejor al intensificar los aromas y liberar grasas. El contraste: al ser un platillo rico y graso, requiere obligatoriamente de frescura y acidez. Ingredientes como el jitomate, la cebolla, el chile, el cilantro y el limón proporcionan el equilibrio necesario.

La lección oculta detrás de esta receta es que la cocina no se trata de acumular ingredientes costosos, sino de comprender los elementos básicos. El Chef Edgar Núñez sostiene que el talento de un cocinero no se demuestra con ingredientes de lujo como el caviar o la trufa, sino en la capacidad de transformar pan, frijoles y queso en una experiencia memorable.

"Porque la cocina más simple suele ser la más difícil de dominar. Y porque un verdadero cocinero no demuestra su talento con caviar, wagyu o trufa. Lo demuestra cuando convierte pan, frijoles y queso en algo que alguien recuerde toda la vida", finalizó.

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