¿Cómo son las uñas pistacho? La manicura que domina el verano

Las uñas pistacho son una tonalidad única que merece la pena ser usada; es una nueva manicura que ya era conocida anteriormente, pero parece que va a dominar el verano por ser una tonalidad fresca de usar y juvenil.

Si todavía no las conoces, te detallaremos en qué consisten, así podrás usarlas en tu siguiente visita al salón de uñas. Toma nota de todos los tips que te vamos a compartir.

¿Qué son las uñas pistacho?

Las uñas pistacho se destacan por ser un diseño de uñas que usa un tono verde similar al del fruto, el cual se destaca por tener una combinación entre el verde y el amarillo, siendo una opción que nos recuerda la frescura y la vitalidad, una gran alternativa para usar en tus manos.

Si no eres fan de usar ese tono en toda tu manicura, no te preocupes, ya que es posible implementarlo de diversas maneras, obteniendo decoraciones únicas de las que te vas a enamorar, destacándose las siguientes opciones para usar en el verano:

Con el efecto glazed para darle un mayor brillo:

Usando un estilo “francés”, pero con el color verde en la punta, o empleando las otras vertientes de la decoración.

Aplicando el efecto cromado, ideal si deseas que tus manos no pasen desapercibidas.

Usando papel holográfico del mismo color para después encapsularlo.

O es posible usarlo solamente en una uña, así en las demás podrás colocar todo tipo de decoraciones fácilmente.

¿A quiénes les favorecen las uñas pistache?

Considerando el aspecto de las uñas pistacho, podríamos pensar que es un estilo que no a todos nos favorece, pero no es así, ya que es una tonalidad que se adapta al instante a todas las pieles, ya que en algunos casos da un efecto luminoso, mientras que a otros les genera un aspecto sutil.

Si todavía no sabes qué manicura escoger, aprovecha la oportunidad para usar la nueva tendencia que dominará el verano, ya sea que uses el color liso u optes por añadirle un toque extra para que se haga más vistoso.