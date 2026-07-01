OFICIAL: Renata Haro confirma su separación de Juan Diego Covarrubias. “Se convirtió en una pesadilla”

Tras ser captada en el partido de México vs. Ecuador con un hombre cuya identidad se desconoce, Renata Haro reaccionó a la polémica y confirmó oficialmente su divorcio de Juan Diego Covarrubias. La creadora de contenido dejó en claro que las imágenes no revelaron ninguna infidelidad porque ella se encuentra soltera.

"La gente piensa que yo viví mi momento Coldplay ayer, pero la diferencia es que yo no tengo pareja", dijo Renata al comienzo de un video que publicó en redes sociales. Hizo referencia a un escándalo viral que se originó en julio de 2025, en el que Andy Byron (CEO de la empresa Astronomer) y Kristin Cabot (directora de Recursos Humanos de la misma compañía) fueron captados como pareja en un concierto de Coldplay aunque ambos estaban casados con otras personas.

"Yo le pedí el divorcio", dice Renata Haro sobre Juan Diego Covarrubias

En su video, Renata Haro expresa que oficialmente ya no es pareja de Juan Diego Covarrubias. "Yo le pedí el divorcio hace varios meses, y no ha sido nada fácil", dijo. Sin embargo, no dio detalles sobre la situación ni relató qué pasó con su matrimonio, sino el video tenía como objetivo responder a la polémica que se desató en las últimas horas.

La influencer expresó que "ya es lo suficientemente doloroso" pasar por una separación como para recibir mensajes de seguidores que le reclaman por supuestamente haber sido infiel. "No sé en qué momento una experiencia que me causaba muchísima ilusión se convirtió en una pesadilla", dijo sobre el partido de México vs. Ecuador.

Renata contó que fue después del partido, hasta llegar a su casa, que su mamá le informó que habían surgido imágenes de ella. Se declaró "cansada de especulaciones" y dijo que hay cosas que prefiere mantener privadas no solo por salud mental, sino por proteger a sus hijas.

La creadora de contenido reafirmó en el video su derecho a rehacer su vida en el momento en que quiera o decida; compartió que se encontraba con su mejor amiga en el estadio y defendió que en las imágenes solamente está platicando con un hombre. "Por muy que seas mamá, sigues siendo mujer, también te mereces salir con tus amigas", agregó.

Aunque Renata Haro tuvo este momento de apertura con sus seguidores, es poco probable que dé a conocer detalles sobre su separación de Juan Diego Covarrubias. "Yo no lo vuelvo a mencionar en mi perfil", dijo.

