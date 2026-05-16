Las plantas conllevan una gran responsabilidad, pues no es tenerlas solo por tenerlas, ya que requieren de muchos cuidados para que luzcan frondosas y verdosas. Aunque existen 4 especies de interior que sobreviven aunque olvides regarlas, ideales para las personas que son descuidadas. En qué parte de la cocina debes colocar la albahaca para que dure fresca por más tiempo.

Las plantas son beneficiosas para el ser humano y para el ambiente de la casa, por lo que cada hogar debe tener una como mínimo. Muchas de las veces, la vida ajetreada hace que las personas opten por no decorar el interior de verde, ya que el tener diferentes especies requiere de mucho cuidado, aunque existen sus excepciones, como lo son estas 4 opciones. En qué parte de la casa debes poner la lavanda para que perfume naturalmente los espacios.

Las plantas que no ocupas regarlas

1. Aspidistra: Es la mejor planta si tienes espacios con poca iluminación. Su hábitat ideal son los ambientes secos, por lo que no importa que olvides regarla. Puede durar muchos años, aun sin recibir fertilizantes.

4 plantas de interior que sobreviven aunque olvides regarlas|Pinterest

2. Anturios: Es una de las plantas más vivas y coloridas, pues así mantendrá tu casa durante todo el año, ya que se mantiene florecida casi los casi 365 días, pese a los pocos cuidados que le puedes dar. Bastará solo con regarla una vez por semana o rociar agua sobre sus hojas para mantenerla en óptimas condiciones.

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3. Aloe vera: Una de las plantas que se deben tener sí o sí, debido a que es utilizada para diferentes situaciones, sobre todo de salud. No requieren de mucho riego, pero sí de luz natural, por lo que no pasará nada si se te pasa regarla o haces un viaje por algunas semanas. Cabe mencionar que, debido a su tamaño, será necesario trasplantarla en macetas.

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4. Cactus: La planta ideal para aquellas personas que no tienen tiempo de regarla ni de podarla. Se recomienda llenarla de agua una vez por semana durante la temporada de calor, mientras que en invierno, una vez por mes.