Los 6 bikinis que favorecen el busto pequeño

La primavera está a la vuelta de la esquina y la temporada de bikinis continuará durante los próximos meses con la llegada del verano. Aunque pareciera complicado, elegir el traje de baño adecuado según tu tipo de cuerpo no es una tarea imposible.

En esta ocasión, te traemos algunas opciones que quedan perfecto a busto pequeño, lo favorecen y con texturas específicas se puede aportar volumen o ayudar a construir una figura mucho más estilizada sin perder tu estilo personal.

Los mejores bikinis que favorecen a busto pequeño

Bikinis con volantes y aplicaciones

Si la idea es agregar volumen a la parte superior del cuerpo, los trajes de baño con volantes y otras aplicaciones, como lentejuelas, darán ese efecto visual y aparentarán mayor busto. Opta por los tops con ruffles y flecos.

Los bikinis con top de volantes agregarán volumen al pecho|Pinterest

Escolte Halter

Para crear una forma más estética y llamar la atención hacia los hombros. Es un corte que se amarra desde el cuello y levanta el busto para lucir una figura más estilizada.

Los bikinis con escote halter y estampados llamativos aumentan el volumen en la parte superior|Soodresa

Bandeau con textura

Funcionarán perfectamente para dar una apriencia más equilibrada al cuerpo. Los modelos con nudos centrales o fruncidos se ven elegantes y modernos. También se pueden combinar con estampados grandes, como flores, que evitarán que el pecho se vea plano.

El escote bandeau en bikinis favorece al busto pequeño|KiabiPortugal

Triángulo clásico

Para aprovechar la anatomía natural del cuerpo, son los bikinis clásicos que se adaptarán al tamaño del busto sin aplastarlo. Algunos tienen almohadillas o rellenos ligeros que aportan más estructura.

Los bikinis de triángulo favorecen al busto pequeño y son un clásico|Pinterest

Escotes profundos en V

Aprovechando las ventajas de tener un busto pequeño, este tipo de escotes lucen perfectos, son muy pronunciados y lucen sofisticados, pero atractivos al mismo tiempo. Pueden elegirse en colores llamativos, como rojo, o tonos neones, o bien más neutrales como negro o nudes.

Los bikinis con escote profundo en V lucen elegantes y modernos en busto pequeño|Instagram: @saltybottomswim

Bikinis tipo aro

Los tops con aro aportan firmeza y redondes al pecho|Pinterest

Estos trajes de baño tienen tops que imitan la forma de un sujetador con aros, ayudan a definir la base del pecho y darle una apariencia más redonda y firme, equilibrando al mismo tiempo el resto del look.

