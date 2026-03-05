Los 6 bikinis que favorecen el busto pequeño
Conoce cuáles son los bikinis más favorecedores para busto pequeño, ya que realzan tu silueta con texturas que aportan volumen y diseños con mucho estilo
La primavera está a la vuelta de la esquina y la temporada de bikinis continuará durante los próximos meses con la llegada del verano. Aunque pareciera complicado, elegir el traje de baño adecuado según tu tipo de cuerpo no es una tarea imposible.
En esta ocasión, te traemos algunas opciones que quedan perfecto a busto pequeño, lo favorecen y con texturas específicas se puede aportar volumen o ayudar a construir una figura mucho más estilizada sin perder tu estilo personal.
Exclusiva | Luis Ernesto Franco se sincera sobre su vida personal: “Si estás pasando por este momento, déjame decirte algo, no es el final”
Los mejores bikinis que favorecen a busto pequeño
- Bikinis con volantes y aplicaciones
Si la idea es agregar volumen a la parte superior del cuerpo, los trajes de baño con volantes y otras aplicaciones, como lentejuelas, darán ese efecto visual y aparentarán mayor busto. Opta por los tops con ruffles y flecos.
- Escolte Halter
Para crear una forma más estética y llamar la atención hacia los hombros. Es un corte que se amarra desde el cuello y levanta el busto para lucir una figura más estilizada.
- Bandeau con textura
Funcionarán perfectamente para dar una apriencia más equilibrada al cuerpo. Los modelos con nudos centrales o fruncidos se ven elegantes y modernos. También se pueden combinar con estampados grandes, como flores, que evitarán que el pecho se vea plano.
- Triángulo clásico
Para aprovechar la anatomía natural del cuerpo, son los bikinis clásicos que se adaptarán al tamaño del busto sin aplastarlo. Algunos tienen almohadillas o rellenos ligeros que aportan más estructura.
- Escotes profundos en V
Aprovechando las ventajas de tener un busto pequeño, este tipo de escotes lucen perfectos, son muy pronunciados y lucen sofisticados, pero atractivos al mismo tiempo. Pueden elegirse en colores llamativos, como rojo, o tonos neones, o bien más neutrales como negro o nudes.
- Bikinis tipo aro
Estos trajes de baño tienen tops que imitan la forma de un sujetador con aros, ayudan a definir la base del pecho y darle una apariencia más redonda y firme, equilibrando al mismo tiempo el resto del look.