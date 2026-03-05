Los 5 bikinis y bañadores en tendencia para primavera 2026

Los bikinis parecen no pasar de moda y durante esta primavera de 2026 volverán más fuertes que nunca, con modelos, figuras y diseños innovadores para presumir lo que más te favorece, ya que hay uno para cada tipo de cuerpo.

Vogue revela cuáles son los looks soñados para la los siguientes meses en los que los días de playa y las fiestas en alberca se hacen presentes, desde regresos icónicos hasta estampados completamente novedosos.

José Manuel Figueroa denuncia a Imelda Tuñón por daño moral; su abogado habla en EXCLUSIVA con Ventaneando

Los bikinis y bañadores en tendencia para primavera 2026

Vuelven los estampados de cuadros

Esta temporada los diseñadores más famosos han traído de vuelta las figuras geométricas hasta en los trajes de baño, según la revista de moda.

Para entrar en la nueva tendencia puedes optar por bikinis o bañadores completos hechos de esta tela que ya se ha convertido en todo un clásico y seguro estará a la venta en los centros comerciales.

El clásico estampado de cuadros vuelve a estar de moda esta primavera y verano|Pinterest

Bikinis que parecen lencería

Es una opción atrevida, pero resaltará de los bañadores comunes. Se trata de piezas con encaje y aplicaciones que activarán el estilo coquette y te darán toda la vibra romántica. Lo mejor es que permanecerán de moda durante roda la primavera-verano.

Los bikinis con encaje son una opción atrevida e innovadora para esta temporada|Pinterest

Micro-bikinis

Aquí aplica la regla de "menos es más" y convierte el traje de baño en una pieza pequeña que muestra piel y permite que te broncees al máximo. Su diseño es con la parte superior en triángulo y el corte clásico para el lado inferior, solo no olvides el protector solar.

Los micro bikinis vuelven a estar de moda este 2026, en diferentes colores y con su figura clásica|Pinterest

Metalizados, con brillos o con lentejuelas

Una opción llamativa que te hará brillar, en tonos plateados o dorados. También los hay con aplicaciones de pedrería que parecen de lujo. Un estilo que recuerda a años pasados, pero se mantiene vigente en los próximos meses.

La tendencia de primavera-verano son los trajes de baño metalizados, brillantes o con lentejuelas|Pinterest

Revive el animal print

Bikini de animal print con estampado de leopardo para la primavera 2026|Pinterest

Estampados de cebra, de leopardo o semejantes a la piel de los reptiles. Estos diseños estarán en tendencia y te harán lucir espectacular. No importa el modelo, porque el protagonismo es de la textura y los colores vibrantes o monocromáticos.