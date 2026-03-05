Los 5 bikinis y bañadores en tendencia para primavera 2026
Las siluetas y modelos que más te favorecerán durante esta primavera 2026 y por qué los bikinis vuelven a estar de moda durante la temporada de playa
Los bikinis parecen no pasar de moda y durante esta primavera de 2026 volverán más fuertes que nunca, con modelos, figuras y diseños innovadores para presumir lo que más te favorece, ya que hay uno para cada tipo de cuerpo.
Vogue revela cuáles son los looks soñados para la los siguientes meses en los que los días de playa y las fiestas en alberca se hacen presentes, desde regresos icónicos hasta estampados completamente novedosos.
José Manuel Figueroa denuncia a Imelda Tuñón por daño moral; su abogado habla en EXCLUSIVA con Ventaneando
Los bikinis y bañadores en tendencia para primavera 2026
- Vuelven los estampados de cuadros
Esta temporada los diseñadores más famosos han traído de vuelta las figuras geométricas hasta en los trajes de baño, según la revista de moda.
Para entrar en la nueva tendencia puedes optar por bikinis o bañadores completos hechos de esta tela que ya se ha convertido en todo un clásico y seguro estará a la venta en los centros comerciales.
- Bikinis que parecen lencería
Es una opción atrevida, pero resaltará de los bañadores comunes. Se trata de piezas con encaje y aplicaciones que activarán el estilo coquette y te darán toda la vibra romántica. Lo mejor es que permanecerán de moda durante roda la primavera-verano.
- Micro-bikinis
Aquí aplica la regla de "menos es más" y convierte el traje de baño en una pieza pequeña que muestra piel y permite que te broncees al máximo. Su diseño es con la parte superior en triángulo y el corte clásico para el lado inferior, solo no olvides el protector solar.
- Metalizados, con brillos o con lentejuelas
Una opción llamativa que te hará brillar, en tonos plateados o dorados. También los hay con aplicaciones de pedrería que parecen de lujo. Un estilo que recuerda a años pasados, pero se mantiene vigente en los próximos meses.
- Revive el animal print
Estampados de cebra, de leopardo o semejantes a la piel de los reptiles. Estos diseños estarán en tendencia y te harán lucir espectacular. No importa el modelo, porque el protagonismo es de la textura y los colores vibrantes o monocromáticos.