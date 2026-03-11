Esta es la forma correcta de usar la borra de café como abono en las macetas de las plantas

Los residuos de tu café pueden ayudarte mucho como abono para las plantas pues tiene diversos beneficios; sin embargo, para sacarle todo el provecho debes hacerlo de manera adecuada, ya que si no lo haces, no verás grandes cambios en tus plantas. Te damos algunos consejos de cómo colocarla de la forma correcta en las macetas de tus plantas del jardín o bien, las que tienes dentro de casa.

Pasos para usar correctamente la borra de café en las plantas

¡No es para todas las plantas! Debes tener el conocimiento que no puedes colocar borra de café en todas las plantas o podrías perjudicarlas. Este tipo de abono es ideal para hortensias, azaleas, camelias, rododendros, brezos, gardenias, magnolias, arándanos, helechos y el arce japonés, entre otras.

Lo primero que debes hacer es secar por completo los residuos del café, esto evitará que contenga humedad y que tus plantas tengan hongos.

Mezcla con la tierra: Una vez que la borra de café este seca, incorpórala con la tierra natural de la planta, mezcla bien para que la planta recoja todos los beneficios, si es necesario saca la tierra de la maceta, mezcla con la borra y vuelve a ponerla en su lugar.

Termina con un abono superficial: Para culminar puedes dejar un poco de los residuos del café en una capa ligera por encima de toda la tierra con mucho cuidado de no tocar el tallo.

Recomendaciones extras para hacer florecer tus plantas con borra de café

No es muy complicado mantener las plantas en buen estado; sin embargo, debes ser constante con sus cuidado y evitar algunas cosas que pueden pasar desapercibido cuando usas la borra de café, por lo que te recomendamos:

No excederte al usar la borra de café debido a que puedes causarle daño a la planta tras compactar la tierra.



No lo uses en plantas jóvenes y como comentamos, asegúrate de que sean "compatibles", deben ser tolerantes a los ácidos.



Puedes utilizar fertilizante liquido combinando 1 taza de borra de café y 2 litros y medio de agua, déjalos reposar por todo un día completo y posteriormente, riega tus plantas con el la mezcla.