Borra de café en el jardín: Por qué los expertos la recomiendan para tus plantas

En los últimos años, la jardinería doméstica ha incorporado cada vez más soluciones naturales y sostenibles para el cuidado de plantas y huertos. Entre ellas, un residuo cotidiano que normalmente termina en la basura comenzó a ganar protagonismo: la borra de café.

Este material orgánico que queda luego de preparar café, contiene nutrientes que pueden resultar beneficiosos para el suelo. De acuerdo con especialistas en horticultura y jardinería sostenible, cuando se utiliza correctamente puede ayudar a mejorar la fertilidad de la tierra, favorecer el crecimiento de algunas plantas y aportar materia orgánica al jardín.

¿Cuáles son los beneficios de la borra de café para las plantas, según expertos en jardinería?

La borra de café contiene compuestos que pueden contribuir al equilibrio del suelo. Investigaciones del Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido señalan que este residuo orgánico puede ser útil como fertilizante en pequeñas cantidades, aplicándolo como complemento del compost o del sustrato.

Aporte de nutrientes al suelo: la borra de café contiene pequeñas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, 3 nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. Según horticultores de la Universidad de Washington, estos elementos pueden enriquecer el suelo cuando el café se mezcla con otros materiales orgánicos.

Mejora de la estructura del sustrato: al integrarse con la tierra, ayuda a mejorar la aireación y la retención de humedad. El jardinero y divulgador británico James Wong, autor de Grow for Flavor, explica que "la materia orgánica como la borra de café puede contribuir a un suelo más vivo y equilibrado".

Estimulación de microorganismos beneficiosos: los expertos en compostaje destacan que este material favorece la actividad microbiana del suelo, lo que contribuye al proceso natural de descomposición y fertilización.

Posible efecto repelente natural: algunos jardineros utilizan la borra de café alrededor de las plantas para intentar disuadir caracoles y babosas. Aunque su eficacia puede variar, el Royal Horticultural Society reconoce que muchas personas la emplean con este objetivo.

Excelente material para compost: los especialistas en jardinería ecológica recomiendan incorporarla al compost doméstico, donde se mezcla con hojas secas y restos vegetales para generar un fertilizante natural.

¿Cómo usar la borra de café correctamente en el jardín para fertilizar plantas?

Para obtener beneficios sin afectar a las plantas, los expertos recomiendan usar la borra de café con moderación y combinarla con otros elementos orgánicos. Estas son las opciones para aprovecharla:



Mezclarla con la tierra: se puede incorporar una pequeña cantidad al sustrato para aportar materia orgánica y mejorar la textura del suelo.

Espolvorear una capa fina alrededor de las plantas: esto puede ayudar a mantener la humedad del suelo y aportar nutrientes gradualmente.

Combinarla con hojas secas o restos vegetales: esta mezcla equilibra su composición y evita que la borra se compacte o altere el drenaje del suelo.

Añadirla al compost

La horticultora Linda Chalker-Scott, investigadora de la Washington State University, advierte que la borra de café puede ser útil como materia orgánica, pero debe aplicarse en cantidades moderadas y preferiblemente compostada.