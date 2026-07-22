Tipos de brochas de maquillaje: Para qué sirve cada una y cómo usarlas

El maquillaje se ha convertido en una de las herramientas más versátiles del mundo de la belleza. Los cosméticos son empleados para resaltar ciertas facciones y disimular imperfecciones, aunque no solo estos productos importante sino también las técnicas y tips para usarlos.

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La versatilidad del maquillaje tiene explicación también en torno a las brochas que se emplean para su uso. Así es como, cuando alguien se inicia en el mundo del maquillaje de seguro debe explorar los diversos terrenos que lo compone.

Brochas de maquillaje y sus particularidades

Tras consultar diferentes fuentes relacionadas al maquillaje, se pueden conocer en detalle los distintos tipos de brochas que existen y las particularidades de cada una de ellas. En este marco, a continuación se ofrece una diferenciación entre las que son de pelo sintético y las de pelo natural:



Sintético (Nailon / Taklon): Ideal para productos líquidos o en crema (bases, correctores, labiales). No absorbe el producto y es fácil de lavar.

Natural: Excelente para productos en polvo (sombras, polvos compactos, rubor). Atrapa mejor el pigmento y difumina con mayor suavidad.

Tras este dato, resulta importante saber que algunas brochas se emplean en el rostro y otras exclusivamente para los ojos. Saber distinguirlas mejorará nuestro desempeño a la hora de prepararnos para una ocasión especial.

Los tipos de brochas para maquillar

Como se mencionó, existen brochas de maquillaje tanto para rostros como para ojos. Cada una de ellas tiene un objetivo y una forma de utilizarla por lo que, a continuación, se detalla a cada una:

Brochas para Ojos



Brocha plana para sombras (Lengua de gato pequeña)

Para qué sirve: Depositar pigmento concentrado sobre el párpado móvil.

Cómo usarla: Presionar suavemente a toques sobre la sombra y luego sobre el párpado (sin frotar).

Brocha para difuminar (Blending / Pincel de pino)



Para qué sirve: Suavizar bordes de sombras y marcar la cuenca del ojo.

Cómo usarla: Hacer movimientos de "parabrisas" de un lado a otro en el pliegue del ojo.

Brocha biselada fina



Para qué sirve: Rellenar cejas y trazar delineados precisos (con gel o sombra).

Cómo usarla: Realizar trazos cortos imitando los pelos de la ceja o rasgar la línea del ojo.

Brochas para el Rostro

Base (Kabuki / Lengua de gato)



Forma y Característica: Densa, con corte recto o ligeramente redondeado.

Uso Principal: Aplicar base líquida o en crema cuando buscas alta cobertura.

Cómo usarla: Aplica a toques suaves para mayor cobertura o extendiendo la fórmula desde el centro del rostro hacia afuera para integrarla bien.

Corrector



Forma y Característica: Pequeña, plana y elaborada con pelo sintético.

Uso Principal: Cubrir ojeras, manchas y pequeñas imperfecciones.

Cómo usarla: Deposita el producto dando ligeros toques sobre la zona a corregir. Evita arrastrar para no retirar el producto.

Polvos (Grandes y sueltas)



Forma y Característica: Voluminosa, extremadamente suave y de corte redondeado.

Uso Principal: Sellar el maquillaje con polvo suelto o compacto.

Cómo usarla: Presiona suavemente sobre la zona T (frente, nariz y mentón) para matificar, o barre ligeramente por todo el rostro para un acabado natural.

Rubor e Iluminador (Biselada / Abanico)



Forma y Característica: Corte diagonal (biselada) o en forma de abanico plano y abierto.

Uso Principal: Definir los pómulos con rubor o depositar iluminador en los puntos altos del rostro.

Cómo usarla: Desliza la biselada sobre la manzana de las mejillas hacia la sien. Si usas la de abanico, pásala suavemente sobre la parte superior del pómulo y el arco de Cupido.

Contorno / Bronzer

