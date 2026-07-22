3 ideas de peinados estilo mariposa para un cabello con más brillo y volumen

El "butterfly cut" sigue siendo uno de los estilos que predominan las tendencias de belleza en 2026. Y entre los mayores atractivos de los peinados tipo mariposa, está la forma en que aporta volumen a las cabelleras para darles movimiento y hacer que luzca radiante para cualquier ocasión, incluso si no se tiene tiempo para pasar horas frente al espejo para pulir los acabados.

¿Cómo estilizar el pelo con efecto mariposa? 3 ideas de peinados que les favorecen a todas

Capas definidas al frente . El concepto de los cortes mariposa radica en crear capas en toda la estructura para darle volatidad, lo que a su vez ayuda a dar una apariencia de densidad, lo que queda especialmente bien para mujeres con poco pelo. Es el caso de las cortinas largas que van bien definidas al frente, con el fin de acomodarlas para enmarcar el rostro y hacer que toda la cabellera se mueva de forma natural. Uno de los trucos de belleza que no fallan, consiste simplemente en peinar con un cepillo redondo y un poco de calor directo. Para el brillo, aplica unas gotitas de tu aceite capilar preferido. 3 ideas para peinar el corte mariposa que le dan brillo y volumen al pelo|Pinterest

Coleta media con fleco largo . Para los días en los que no tengas ganas de llevar el pelo suelto ni recogido, entonces las coletas medias se volverán tus estilos favoritos para verte arreglada siempre . Toma las capas de tu "butterfly cut" que queden más cortas y sujétalas suavemente hacia atrás, dejando el fleco bien peinado para que dirija la atención a tu mirada. El resto del cabello va peinado con espuma o con la tenaza, dependiendo de cómo te guste más y qué tanto tiempo tengas para dedicarle a este paso. El brillo lo puedes obtener de sílica o aceites para hidratar. 3 ideas para peinar el corte mariposa que le dan brillo y volumen al pelo|Pinterest

Peinados mariposa tipo blow out con las puntas bien definidas. Una de las razones principales por las que tantas mujeres están apostando por el corte mariposa en pelo largo y pelo corto, es por la forma en que crean volumen para una melena esplendorosa sin tener que ir al salón de belleza. Y el mejor peinado para definir las capas es el blow out, que es cuando las puntas de las capas se peinan hacia afuera para crear una apariencia visual de movimiento espectacular. 3 ideas para peinar el corte mariposa que le dan brillo y volumen al pelo|Pinterest

El secreto para que estos peinados en tendencia 2026 que se ven súper elegantes te salga impecable, es simplemente hacerlo por secciones divididas y con aire caliente para una duración prolongada. Este paso es muy fácil de hacer, ya sea con un cepillo de aire redono o con una secadora tradicional, aunque eso sí, te costará más tiempo.