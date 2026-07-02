Maquillaje para principiantes: Los mejores tips para empezar desde cero

En un mundo globalizado todo cambia y a pasos agigantados. Mientras todo gira en torno a la imagen, las estrategias de la industria de la belleza se multiplican y es el maquillaje la herramienta predilecta.

Noticias Bajío del 1 de julio 2026

El maquillaje lleva años siendo una herramienta de belleza popular, pero poco a poco fue ganando terreno en el día a día, y no solo en ocasiones especiales. Además, muchos cosméticos son empleados por niñas y adolescentes por lo que hay muchos principiantes incursionando con ellos.

Maquillaje y estética

Desde Euroinnova International Online Education remarcan que el maquillaje debe ser utilizado para resaltar las facciones e identidad de la piel de una persona, sin necesidad de exagerar o algo por el estilo. En este punto, esta institución educativa afirma que resulta necesario dominar las técnicas correctas para aplicarse maquillaje.

Al respecto, añade que los profesionales en estas áreas dicen que el maquillaje es para que la persona que lo use pueda verse mucho mejor, respondiendo esto acerca de cuál es la importancia del maquillaje.

Maquillaje para principiantes

Ante lo señalado, los principiantes en el mundo del maquillaje tienen mucho que aprender y es por eso que al principio pueden sentirse un poco abrumados entre tantas esponjas, brochas y términos raros. Sin embargo, deben comprender que no se necesita un arsenal de productos ni técnicas de nivel profesional para lograr un look fresco y natural.

En este punto, a continuación se detalla la guía definitiva para arrancar desde cero con el maquillaje sin fallar en el intento:

Preparar la piel

Limpieza: Lava tu cara con un gel o agua micelar adecuada para tu tipo de piel.

Hidratación: Aplica una crema hidratante ligera. Esto hace que los productos se deslicen mejor y duren más.

Protección solar: Si es de día, el protector va siempre antes de empezar a maquillar.

El orden ideal de aplicación

Corregir: Aplica unos puntitos de corrector en las ojeras y en las zonas con rojeces (alrededor de la nariz o el mentón). Difumina bien. Dar color: Pon un poco de rubor en las manzanas de las mejillas (sonreí frente al espejo para identificarlas) y llévalo suavemente hacia la sien. Enmarcar la mirada: Peina tus cejas (puedes usar un gel transparente) y aplica una o dos capas de máscara de pestañas. Labios: Un toque de bálsamo o brillo para cerrar el look.

Los 3 mandamientos del principiante