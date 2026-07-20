¿Cuántas tazas de café tomar al día? Esto dicen los cardiólogos

Diversas investigaciones dan cuenta sobre cómo la alimentación y la actividad física repercuten en la salud de nuestro cuerpo. El corazón es el motor de este y es hacia donde se enfocan la mayoría de los estudios.

Los expertos en salud remarcan que es sumamente importante incorporar hábitos saludables para fortalecer la salud cardiovascular y advierten además sobre qué productos deberíamos evitar. En este marco, otras líneas de investigación ponen el foco en los alimentos más beneficiosos y aquí es donde aparece el café.

Café y salud cardiovascular

La Fundación Española del Corazón señala que las evidencias científicas están acabando con la mala prensa que acompañó al café durante décadas. Esto se debe a que, afirma, las últimas investigaciones precisan que el consumo de esta bebida no sólo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón sino que puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas.

#cafe #estres #cortisol #sabiasque ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo @doctorrojass Lo que el café puede hacer por tu salud (y por tu corazón) 1. 🔋 Energía sostenida, no solo un subidón La cafeína estimula el sistema nervioso central. Te despierta… pero sin picos, si lo tomas bien. 2. 🧠 Más enfoque, menos fatiga mental Mejora la atención y el estado de alerta. Ideal en tareas cognitivas intensas. 3. 🧬 Neuroprotección a largo plazo Estudios asocian el consumo moderado de café con menor riesgo de Parkinson y Alzheimer. 4. 🏃‍♂️ Más rendimiento físico Mejora el uso de ácidos grasos como energía. Perfecto antes de entrenar. 5. ⚖️ Puede ayudarte a perder grasa Aumenta el metabolismo basal y reduce la percepción de fatiga durante el ayuno. 6. 🩺 Mejora la sensibilidad a la insulina Bien utilizado, puede apoyar el control glucémico y prevenir resistencia a la insulina. #demencia

Desde el Instituto Nacional de Salud (Estados Unidos) revelaron los datos de una investigación que puntualiza que las personas que consumen café a diario reducen su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones. Por otro lado, expertos ponen el foco en la cantidad de esta bebida.

¿Cuántas tazas de café tomar al día?

En este punto, desde la Asociación Americana del Corazón ponen de relieve que el consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día —equivalente a unas 3 a 5 tazas de café negro filtrado de 230 ml— se considera seguro para la mayoría de los adultos sanos. Según destaca, la evidencia sugiere que mantener un consumo moderado no incrementa los riesgos vasculares y puede asociarse a una menor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares.

Estos datos son apoyados por el doctor Gregory Marcus, subdirector de Cardiología para Investigación en la Universidad de California, quien afirma que “el equivalente a 5 tazas de café cafeinado por día, es segura y no aumenta el riesgo cardiovascular”, en relación al café sin azúcares ni ingredientes de relleno agregados.

De todos modos, los expertos aclaran que no todos los cuerpos metabolizan la cafeína de la misma manera y esto es algo que varía según la genética, la edad, el estado de salud y la tolerancia individual. Por lo tanto, cada persona debe prestar atención a posibles síntomas derivados del consumo de café.