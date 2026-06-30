Té de jengibre: Para qué sirve y 5 beneficios de tomarlo

Las infusiones de hierbas forman parte del consumo diario de muchas personas y también son muy utilizadas para aliviar diversas dolencias, aumentar la energía, relajarse o en algunos casos, incluso para perder peso, señala un informe de la Clínica Las Condes (Chile).

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Desde esta entidad, la nutricionista Margarita del Favero afirma que “las infusiones son una bebida obtenida de las hojas secas, flores, raíces o cortezas de las plantas en agua caliente o hirviendo como es el caso de la menta, el jengibre o la manzanilla, entre otras”.

Beneficios del té de jengibre

Como se mencionó, una de las infusiones más conocidas es el té de jengibre y es que a este tallo subterráneo se le atribuyen muchas propiedades. Diversas investigaciones han logrado resumir 5 beneficios al ingerirlo como una infusión.

En primer lugar, esta infusión destaca por su potente capacidad para disminuir los procesos inflamatorios corporales y mitigar dolores en músculos y articulaciones debido a activos naturales como el gingerol. Asimismo, es un recurso tradicional sumamente eficaz en el ámbito gastrointestinal, ya que estimula la producción de enzimas encargadas de la digestión, previniendo así la acumulación de gases y la molesta hinchazón estomacal.

Por otra parte, se ha comprobado científicamente su utilidad para contrarrestar de forma natural las náuseas causadas por factores como el movimiento, la gestación o ciertos efectos secundarios médicos. Al mismo tiempo, su consumo habitual provee al organismo de una sólida carga de antioxidantes que fortalecen las defensas del sistema inmunitario, ayudando a prevenir afecciones comunes como resfriados y estados gripales.

Finalmente, el té de jengibre actúa de manera complementaria en la regulación del peso corporal gracias a que produce una ligera estimulación en el metabolismo y ayuda a depurar el cuerpo mediante la eliminación de toxinas y la reducción en la retención de líquidos.

¿Cómo preparar el té de jengibre?

Tras lo señalado, resulta importante saber cómo preparar el té de jengibre y poder aprovechar todas sus propiedades. Es por eso que a continuación se detalla el método ideal para preparar dos tazas:

Ingredientes

Jengibre fresco: Un trozo de unos 3 a 5 centímetros (según qué tan intenso te guste).

Agua: 2 tazas y media (unos 600 ml, ponemos un poco más porque algo se evapora al hervir).

El paso a paso

Preparar el jengibre: (2 min)



Lava bien la raíz. No es obligatorio pelarlo si está limpio, pero si preferís puedes raspar la piel fácilmente usando el borde de una cuchara. Córtalo en rodajas finas o rállalo directamente para que libere más sabor.

Hervir el agua y la raíz: (10-15 min)



Pon el agua y las rodajas de jengibre en una olla pequeña. Lleva a ebullición, tapa la olla y baja el fuego al mínimo. Deja que hierva suavemente durante 10 minutos si quieres un té suave, o 15 minutos si buscas algo más picante y concentrado.

Reposo: (5 min)



Apaga el fuego y deja reposar la preparación tapada durante 5 minutos para que terminen de asentarse los sabores.

Colar y servir: (1 min)

