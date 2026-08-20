Conoce la razón detrás de la caída de cabello en la ducha

Encontrar cabello en la ducha puede llamar la atención, especialmente cuando la cantidad parece mayor de lo habitual. Este momento permite notar con facilidad cuánto pelo se desprende al lavar y enjuagar la cabeza.

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La caída del cabello puede formar parte del ciclo natural de renovación capilar, aunque existen situaciones en las que conviene prestar mayor atención. Conocer cuándo es esperable y qué señales requieren consulta puede ayudar a cuidar mejor el cuero cabelludo.

¿Por qué se me cae mucho el cabello cuando me baño?

Es normal encontrar algunos cabellos en la ducha, ya que el lavado puede hacer más evidente una caída que forma parte del ciclo natural del cabello. El agua y el masaje del cuero cabelludo ayudan a desprender los pelos que ya se encuentran sueltos y en fase telógene, es decir, en la etapa previa a la caída.

De manera general, perder entre 50 y 150 cabellos al día puede considerarse parte del proceso normal de renovación capilar. Sin embargo, la cantidad que aparece durante el baño puede variar según la frecuencia con la que se lava el pelo y la manera en que se manipula.

Efecto acumulación

Cuando pasan varios días entre un lavado y otro, los cabellos que se desprenden naturalmente pueden quedar atrapados entre el resto de la melena. Por eso, al lavarla, pueden caer varios de una sola vez.

Fricción y manipulación

El masaje durante el lavado puede liberar cabellos que ya estaban sueltos. Además, desenredar el pelo mojado o frotarlo con fuerza utilizando toalla puede provocar mayor fricción y favorecer la rotura.

Agua muy caliente

Las temperaturas elevadas pueden afectar la fibra capilar y hacer que el cabello se vuelva más vulnerable. Para cuidar el pelo, es preferible utilizar agua tibia y evitar frotar con demasiada fuerza.

Si la caída aumenta de manera repentina, aparecen zonas con menor densidad o se mantiene durante el un tiempo prolongado, conviene consultar con un especialista par determinar qué está ocurriendo.