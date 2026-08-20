Rivers se sube al escenario con Rosalía y confiesa algo muy íntimo

Una de las streamers/influencers más importantes de México y que es reconocida a nivel mundial se llama Rivers. La regiomontana ha estado en los eventos organizados por Ibai donde los creadores de contenido se suben al ring para boxear. Ante eso y sus labores como estrella de internet, le han traído el foco mediático, por ello se hizo bastante comentada su aparición en el concierto de Rosalía. Allí confesó que un amor del pasado la traicionó.

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¿Quién fue el que traicionó a Rivers en el pasado?

Aunque en un principio muchos pensaron en su ex pareja (conocido como Producción), la streamer mexicana se subió al escenario de Rosalía para platicar cómo en la adolescencia tuvo una pareja. Rivers comentó que inició como una amistad, que después se hicieron novios y ella le compró los boletos para un concierto. Sin embargo él se negó a asistir.

El pretexto que puso fue una reunión familiar, por lo que ella se decepcionó, pues entendió que fue una excusa. Al final la streamer decidió asistir y en el concierto se encontró con una dolorosa sorpresa. Allí vio a aquel sujeto abrazando y besando a otra chava. Incluso la influencer bromeó con eso, diciendo que le ayudó a detectar pen...os como él.

La interesante aparición de Rivers se dio en el concierto que la cantante española brindó en Monterrey, por lo que al ser una celebridad conocida en la ciudad, se le invitó a esta dinámica del confesionario. Ante eso, el nombre de la influencer se hizo abundar en el espacio digital, pues dicho concierto lo disfrutó también con AriGameplays.

¿Rivers y AriGamePlays son pareja?

Uno de los grandes rumores que existen alrededor de estas dos celebridades de internet se relaciona con su estatus de relación. Aunque ambas vienen de un noviazgo/matrimonio mediático con hombres, se indica que se han hecho demasiado cercanas y que podrían ser novias. Sin embargo, solo Ari es la que juega constantemente con el tema y quien ha dicho que también le gustan las mujeres. Ante eso, se indica que ya se mudarán juntas, por lo que la comunidad en redes asegura que el Rivers-Ari es un secreto a voces.