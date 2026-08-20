No necesitas llenar los cajones de utensilios para cocinar mejor. Hay herramientas básicas que realmente pueden ahorrarte tiempo, esfuerzo y frustraciones cuando preparas comida todos los días. La clave está en elegir piezas versátiles, resistentes y adecuadas para las tareas que realizas con mayor frecuencia.

Los utensilios básicos que hacen más sencilla la preparación

Antes de comprar accesorios especializados, conviene contar con herramientas que puedan utilizarse para varias tareas. De acuerdo con Marie Kondo, éstas son las que terminan teniendo un papel constante en la cocina y permiten trabajar con mayor comodidad.



Cuchillo de chef: Es una de las piezas más importantes. Su tamaño y forma permiten cortar, picar, rebanar y trocear carnes, frutas, verduras y hierbas. Mantenerlo bien afilado también facilita el corte y permite trabajar con mayor precisión. Tabla de picar grande: Una superficie amplia permite organizar mejor los ingredientes y evita tener que cortar en espacios demasiado pequeños. Es importante utilizar tablas adecuadas para alimentos y mantenerlas limpias y secas para reducir la contaminación cruzada.

Chef experto confirma cuáles son los objetos de cocina indispensables que realmente facilitan la vida todos los días|Canva Espátula de silicón: Es especialmente útil para mezclar, remover y retirar alimentos de recipientes. La silicona resulta conveniente para utensilios de cocina con superficies antiadherentes porque ayuda a evitar rayones.

Ollas y sartenes que resuelven más de una comida

Una cocina funcional no necesita tener una gran cantidad de recipientes si se cuenta con piezas capaces de adaptarse a diferentes preparaciones.



Sartén antiadherente: Es práctica para preparar huevos, verduras, carnes, pescados y diferentes tipos de salteados. Su superficie facilita cocinar con menos grasa y también simplifica la limpieza. Para conservarla, de acuerdo con CuerpoMente , es recomendable evitar utensilios metálicos si el fabricante indica que pueden dañarla.

Es práctica para preparar huevos, verduras, carnes, pescados y diferentes tipos de salteados. Su superficie facilita cocinar con menos grasa y también simplifica la limpieza. Para conservarla, de acuerdo con , es recomendable evitar utensilios metálicos si el fabricante indica que pueden dañarla. Sartén de hierro fundido: Puede ser una alternativa para quienes buscan una pieza resistente y apta para diferentes métodos de cocción. Retiene bien el calor y puede utilizarse para dorar alimentos y preparar recetas que requieren temperaturas elevadas.

Chef experto confirma cuáles son los objetos de cocina indispensables que realmente facilitan la vida todos los días|Canva

Puede ser una alternativa para quienes buscan una pieza resistente y apta para diferentes métodos de cocción. Retiene bien el calor y puede utilizarse para dorar alimentos y preparar recetas que requieren temperaturas elevadas. Olla honda: Es indispensable para preparaciones con mayor cantidad de líquido, como sopas, pastas, caldos, arroz y legumbres. Elegir una capacidad acorde con el número de personas que comen habitualmente en casa evita utilizar varios recipientes innecesariamente.

Pequeños utensilios que terminan siendo grandes aliados

Algunas herramientas no son imprescindibles para todas las recetas, pero pueden reducir considerablemente el tiempo de preparación.

