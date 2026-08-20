¿Quién es el eliminado HOY en MasterChef 24/7? Lo que se sabe del cocinero que sufrirá la eliminación, en pleno jueves de Delantales Negros

La competencia dentro de MasterChef 24/7 llega a una etapa donde habrá eliminaciones constantemente, pues a dos semanas de la Gran Final solo llegarán los mejores por lo que hoy los cocineros deberán demostrar con sus platillos porque deberían continuar en este reality culinario y seguir con su sueño de ser el acredor de los 2 millones de pesos y el trofeo.

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Cabe recordar que a estás alturas de la competencia todos iniciaron con Delantal Negro y a través de los retos pueden quitarselos con la finalidad de no presentarse a la Gala del domingo y poner el juego su estadía. Actualmente Michelle, Ixdit y Flor son las participantes que lograron subir al balcón de la salvación y con ello llegar a la última semana de la cocina más famosa de México.

¿Quién será el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 20 de agosto?

Hoy que aparentemente seria Jueves de Delantales Negros, la dinamica cambió durante el prpograma del domingo nuestra querida conductora Claudia Lizaldi anunció que en estas semanas habrá eliminaciones cada dos días por lo que hoy correspndería a una gala de eliminación, por lo que la participación de Carmen, Julio, Antrax, Lancer y Claudia podría estar en riesgo y ser uno de ellos el eliminado de la noche.

¿Dónde ver la Eliminación de este Martes de MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.