Antes de tirar las cajas de cartón, mira estas 5 ideas para reciclarlas y usarlas en tu ofrenda de Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración llena de color y significado en la que las familias preparan ofrendas para recordar y homenajear a sus seres queridos. Las flores de cempasúchil, las velas, las fotografías y otros elementos tradicionales forman parte de estos altares.

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Para complementar la decoración, las cajas de cartón pueden convertirse en un material práctico para crear distintos adornos. Con pintura, papel y algunos recortes es posible transformarlas en piezas originales y sustentables que se integren a la ofrenda.

¿Cuál es la diferencia entre Halloween y el Día de Muertos?

La principal diferencia entre Halloween y el Día de Muertos está en su origen y significado. Halloween se celebra el 31 de octubre y se relaciona con disfraces, dulces, personajes terroríficos y decoraciones. El Día de Muertos, celebrado principalmente el 1 y 2 de noviembre en México, es una tradición dedicada a recordar y homenajear a los seres queridos fallecidos mediante ofrendas, fotografías, flores y velas.

¿Cómo reciclar cajas de cartón para tu ofrenda de Día de Muertos?

Estas ideas permiten aprovechar las cajas de cartón que usualmente terminarían en la basura. A continuación, desplegaremos cinco opciones que puedes hacer para decorar tus ofrendas de Día de Muertos:

Camino de pétalos de cempasúchil

Corta el cartón en pequeñas piezas con forma de pétalo y píntalas de naranja y amarillo. Únelas para crear un camino que conduzca hasta las fotografías o los elementos principales de la ofrenda.

Marco de fotografías

Aprovecha una parte plana de la caja para crear un marco decorativo para las fotografías de tus seres queridos. Puedes cubrirlo con papel de colores y añadir pequeños detalles inspirados en el Día de Muertos.

Arco decorativo

Corta varias piezas de cartón y únelas para formar un pequeño arco que puedas colocar en la parte superior de la ofrenda. Decóralo con papel picado, flores de cempusúchil y otros elementos tradicionales.

Portavelas con ventanas

Transforma una caja pequeña en un portavelas decorativo haciendo pequeños recortes en sus lados. Píntala con colores relacionados con la celebración y coloca dentro una luz LED para iluminarla.

Letrero de bienvenida

Utiliza una de las caras de la caja para crear un cartel con una frase dedicada a los seres queridos que ya no están. Puedes darle forma de placa, pintarlo y decorarlo con motivos tradicionales para colocarlo como punto central de la ofrenda.